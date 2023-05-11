Новый подводный беспилотник "Толока": что известно об украинской разработке

С начала войны Украина использует на море нетрадиционные средства. Держать преимущество в морском пространстве помогают именно небольшие беспилотные морские дроны, заряженные взрывчаткой, так что украинские разработчики создали новую инновационную модель беспилотника.

Украинская группа разработчиков Brave1 создала новую роботизированную подлодку "Толока", что даст Украине преимущество на море, ведь ее невероятно сложно обнаружить с воздуха. Новый UUV будет иметь гораздо лучшую маневренность, чем другие морские беспилотники.

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Особенности подводного дрона TLK-150 "Толока"

Украинский кластер оборонных технологий Brave1 недавно представил новый инновационный подводный дрон. TLK-150 – довольно небольшой дрон, его длина достигает всего 2,5 метра. Дизайн отличается от безэкипажных подводных кораблей, которые были переданы Украине раньше, но он имеет свои преимущества.

В частности, "Толока" имеет большие стабилизаторы, чем другие безэкипажные крабли (UUV) и более широкие репульсоры. А большой киль и двойные подруливающие двигатели должны обеспечить подводному кораблю отличную маневренность.

Подводный дрон TLK-150 "Толока" / фото Naval News

Еще одна особенность новой украинской "Толоки" – высокая мачта с камерами и средствами связи. Очевидно, что такой дизайн был создан для того, чтобы использовать корабль для сбора разводных данных вблизи вражеских берегов.

Кроме TLK-150 разработчики Brave1 представили и две другие "Толоки", значительно больше по размерам. Например, TLK-400 более чем вдвое длиннее и достигает 4 – 6 метров. Больший диаметр корпуса позволит корабле нести большие нагрузки и расширит радиус действия. Еще одна разработка, TLK-1000, вообще будет достигать 12 метров. Однако пока неизвестно, сконструированы ли эти два подводных корабля.

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