Какие 2 способа может использовать Трамп для окончания войн

На этот раз после своей победы на президентский выборах Трамп возглавит Белый дом, имея большой политический опыт. Да, в нем говорит бизнесмен, но и политик в том числе. Вероятно, что он провел определенное переосмысление своих действий в течение последних нескольких лет.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что сегодня новый американский лидер готов к нескольким способам достижения своей цели – прекращения войн в мире.

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Путин опасается Трампа

Когда Песков давал комментарий по поводу готовности Путина к диалогу с США, то сказал, что с Байденом глава Кремля разговаривать не станет, а с Трампом – будет. По словам Клочко, есть 2 причины, почему так: Путин или боится Трампа, или считает его способным на заключение сделки.

"Относительно второго – это действительно так. Но в дополнение Путин действительно опасается Трампа, потому что уже были определенные случаи. Когда Трамп бил по Сирии ракетами Tomahawk, никого не спрашивая, тогда влетело и по вагнеровцам. По большому счету Трампу начхать, что думает Путин, но не считаться с ним вообще он не может. Для него Путин – это представитель большой страны, – объяснил Клочок.

У США есть инструменты влияния

По мнению эксперта, для Трампа важно выполнить свое основное обещание, которое он озвучил американцам – закончить все войны. По словам Клочко, уже есть информация, что он занимается вопросом Ирана, изучает сейчас возможность усиления санкций против нефтеперевалочных портов.

Это делается для того, чтобы ограничить способность Ирана поставлять нефть на мировые рынки, а таким образом уменьшить финансирование террористических группировок ХАМАС и "Хезболла". Также Трамп рассматривает другие варианты давления.

В США есть инструменты влияния, в частности военные: ядерное оружие, мощные межконтинентальные ракеты, которые не надо испытать, они работают и могут ударить. Поэтому Путин реально боится. Вспомните ситуацию с передачей HIMARS, ATACMS, самолетов F-16 – все это очень триггерило российскую элиту. У Трампа оружия очень много,

– отметил Клочок.

2 вероятных варианта развития событий

Трамп, как спрогнозировал эксперт, может действовать по 2 сценариям. Если Путин не согласится на его условия, которые в том числе касаются Украины, то тогда, по словам Клочко, может начаться масштабная война.

"Это то, о чем Трамп говорил, что передаст ВСУ столько оружия, что этого не осилит Россия. Трамп способен на это, но умеет и отступать. Трамп сейчас перекладывает ответственность на Европу, которая увеличила срок подготовки украинских военных на 2 года. Это прямой сигнал Кремлю", – заметил Клочок.

Способы достижения Трампом прекращения мировых войн по мнению Клочко:

благодаря договоренностям;

с помощью войны.

Сегодня Трамп готов к обоим этим вариантам. Но на первом этапе он не будет воевать американцами, будет давать оружие тем, кто в этом нуждается,

– считает Клочок.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" подытожил, что американский ВПК нацелен на изготовление большого количества боеприпасов и заинтересован в том, чтобы их продавать. Но сейчас для Трампа, по мнению Клочко, все-таки важнее проявить себя в образе того, кто всех примирит, чем того, кто развяжет войну.