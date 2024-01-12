Профильный комитет Рады еще не видел нового законопроекта о мобилизации, – нардеп

Народная депутат от "Голоса" Соломия Бобровская рассказала, что комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки еще не видел нового законопроекта по мобилизации.

Буквально 11 января Рустем Умеров заявил, что Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации. Член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассказала в эфире "Радио Свобода. Утро", что пока они не знают, учтет ли правительство их замечания.

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Что заявила член комитета

Мы не видели нового законопроекта пока. Но мы знаем те предложения, которые готовил Комитет, и статьи, к которым были замечания. Поэтому я надеюсь, что все эти вещи будут учтены, и мы увидим это еще до регистрации, чтобы сделать невозможным повторный сценарий, который происходил с первым крупным правительственным законопроектом,

– заявила Соломия Бобровская.

По ее словам, очередное сообщение в фейсбуке народного депутата от партии "Слуга народа" и заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марианны Безуглой, где она опубликовала перечень изменений в новом законопроекте, – это те правки, которые предлагал Комитет.

"Мне кажется, что Марьяна опубликовала рекомендации Комитета. Но еще раз подчеркну, что Комитет официально не получил документ. Ни официально, ни неофициально драфт законопроекта, который Министерство обороны хочет регистрировать", – заверила Бобровская.

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