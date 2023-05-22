После самолетов: Жданов предположил главную тему следующего "Рамштайна"

В Минобороны Украины анонсировали новую встречу в формате "Рамштайн". Главной темой следующей встречи будет предоставление Украине систем противовоздушной обороны.

Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, "Рамштайн" относительно поставок для ВСУ авиации может состояться в июне – июле.

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ЗРК Patriot не хватает для сбивания всех ракет

Олег Жданов убежден, что сейчас главная цель – это системы ПВО. Комплексов Patriot и SAMP/T не хватает, чтобы закрыть небо Украины и сбивать все российские ракеты.

Сегодняшние ракеты Х-22 фактически добились своей цели, потому что на всех Patriot не хватает. Поэтому этот "Рамштайн" будет о противовоздушной обороне. Дай Бог, чтобы увеличили количество средств для защиты нашего неба,

– сказал он.

Военный эксперт отметил, что Западу будет проблемно предоставить Украине больше ЗРК Patriot. Комплексов в современной версии мало. Из Германии их переместили в Польшу.

"Мы можем предложить, чтобы Польша передала нам их нам хотя бы на время войны. Но вспоминаем эпизод с двумя ракетами, которые залетели в Польшу. Как думаете, господин Дуда сегодня готов уступить Patriot? Нет, не готов. Если США снимут со своих запасов , то мы вполне можем их получить", – объяснил Жданов.

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