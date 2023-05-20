Резников анонсировал новый "Рамштайн" и объяснил, о чем будут говорить

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал новую встречу в формате "Рамштайн". По его словам, будут говорить среди прочего и об укреплении ПВО и ПРО для Украины.

Алексей Резников также рассказал, что самолеты западного образца были последним пунктом в списке просьб. Он поблагодарил коллег за поддержку Украины.

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Что известно о новом "Рамштайне-12"

Укрепление ПВО/ПРО остается нашим приоритетом №1. Наземные системы – от ПЗРК и мощных батарей – и ракеты к ним неизменно в фокусе. Об этом, в частности, мы будем говорить с коллегами на очередной встрече в формате "Рамштайн" на следующей неделе,

– заявил Резников.

По его словам, решения, которые сегодня принимают наши партнеры по самолетам – это важный этап, но не конец пути.

"Потребуется время, ресурсы и много очень квалифицированного труда, пока наше небо станет безопаснее. Надо набраться терпения", – обратился Резников к украинцам.

Министр пояснил, что:

западные самолеты станут важным элементом защиты украинского неба;

современной авиационной платформы нам сейчас не хватает в системе ПВО/ПРО, чтобы защитить наши мирные города и наших воинов на фронте;

наши воздушные асы не менее мастерские, чем украинские экипажи, работающие на технике Patriot, Iris-T или NASAMS. Так что они, по мнению министра, сделают свою работу на самом высоком уровне.

Что известно о прошедшей встрече в формате "Рамштайн"