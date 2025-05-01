Еще одно дешевое оружие массового производства, – экс-офицер Воздушных сил о новом БпЛА "Бандероль"

Российские войска начали использовать для атак по гражданскому населению новый дрон под названием "Бандероль". Сейчас о БПЛА мало информации, однако известно, что он имеет реактивный двигатель.

В разговоре с 24 Каналом бывший офицер Воздушных сил ВСУ, авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал об особенностях российской разработки и возможных способах противодействия. Отметим, что этим дроном оккупанты уже атаковали Одесскую область.

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Опаснее ли новый БПЛА за "Шахед"

Скорость дрона "Бандероль" около 400 – 500 километров в час. У "Шахеда" 50 килограммов полезной нагрузки, а у БпЛА "Бандероль" – 100 – 150 килограммов.

То есть если речь идет о 150 килограммах термобарического боеприпаса, то понимаем, какие последствия могут быть от удара таких дронов,

– сказал Храпчинский.

Некоторые сравнивают "Бандероль" с управляемой авиабомбой. Впрочем, по мнению экс-офицера Воздушных сил ВСУ, новую российскую разработку можно сравнить с КАБами только в том плане, что Россия получила очередное дешевое оружие, которым может терроризировать Украину.

Это дешевое оружие, которое Россия может массово производить так же как и КАБы, к которым, например, присоединяется модуль УМПК и это становится оружием, которое может работать на 120 километров,

– отметил авиаэксперт.

БПЛА "Бандероль" – это средство, который использует реактивную скорость, что позволяет преодолеть некоторые наши способности мобильных огневых групп, но не делает невозможным перехват.

Сейчас главная задача – поиск противодействия, которая заключается в увеличении средств радиолокации по выявлению этих воздушных целей и средств перехвата. Украинские частные компании работают, но в этом направлении тоже надо активно общаться с нашими западными партнерами, потому что это новая современная угроза.

К слову, Россия готова начать совместный проект с Беларусью по производству беспилотников.