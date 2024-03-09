Иностранные войска в Украине: какие задачи они могли бы выполнять

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности введения западных войск в Украину породило множество дискуссий. Сейчас во французской прессе звучат апокалиптические сценарии, мол, Париж поможет войсками в случае прорыва россиян на Одессу или Киев.

В эфире 24 Канала военный обозреватель Денис Попович высказал свои предположения относительно того, какие задачи в Украине могли бы выполнять иностранные войска. К слову, 7 марта проходила встреча Макрона с представителями парламентских партий Франции, на которой французский лидер якобы описал сценарий ввода войск.

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Что могли бы делать войска Запада в Украине

Как отметил Попович, о результатах встречи, на которой Макрон якобы озвучил возможный сценарий ввода войск в Украину, стало известно из уст представителей коммунистической и праворадикальной партий.

Не знаю, насколько мы можем доверять этой информации, учитывая специфику и взгляды этих политических организаций. Одна из них была вообще имеет коммунистическую направленность,

– отметил военный обозреватель.

Он смоделировал ситуацию относительно возможного введения иностранных войск на территорию Украины следующим образом: зашли иностранные войска и стали, например, на северной границе, напротив западных областей, чтобы ВСУ могли снять оттуда войска и создать резерв для других участков фронта.

С одной стороны, иностранные войска не участвуют в боевых действиях, а с другой – помогают и дают нам возможность привлечь резервы,

– отметил Попович.

Однако впоследствии все военные, а дальше и Эммануэль Макрон начали говорить о худшем развитии сценария. В нашей ситуации это прорыв на Киев.

На сегодня и в среднесрочной перспективе не наблюдается подобных рисков по Одессе и Киеву.

Возможность ввода войск НАТО в Украину: кратко