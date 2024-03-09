Иностранные войска в Украине: какие задачи они могли бы выполнять
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности введения западных войск в Украину породило множество дискуссий. Сейчас во французской прессе звучат апокалиптические сценарии, мол, Париж поможет войсками в случае прорыва россиян на Одессу или Киев.
В эфире 24 Канала военный обозреватель Денис Попович высказал свои предположения относительно того, какие задачи в Украине могли бы выполнять иностранные войска. К слову, 7 марта проходила встреча Макрона с представителями парламентских партий Франции, на которой французский лидер якобы описал сценарий ввода войск.
Смотрите также Макрон заявил лидерам партий Франции, что нет "никаких красных линий" в поддержке Украины
Что могли бы делать войска Запада в Украине
Как отметил Попович, о результатах встречи, на которой Макрон якобы озвучил возможный сценарий ввода войск в Украину, стало известно из уст представителей коммунистической и праворадикальной партий.
Не знаю, насколько мы можем доверять этой информации, учитывая специфику и взгляды этих политических организаций. Одна из них была вообще имеет коммунистическую направленность,
– отметил военный обозреватель.
Он смоделировал ситуацию относительно возможного введения иностранных войск на территорию Украины следующим образом: зашли иностранные войска и стали, например, на северной границе, напротив западных областей, чтобы ВСУ могли снять оттуда войска и создать резерв для других участков фронта.
С одной стороны, иностранные войска не участвуют в боевых действиях, а с другой – помогают и дают нам возможность привлечь резервы,
– отметил Попович.
Однако впоследствии все военные, а дальше и Эммануэль Макрон начали говорить о худшем развитии сценария. В нашей ситуации это прорыв на Киев.
На сегодня и в среднесрочной перспективе не наблюдается подобных рисков по Одессе и Киеву.
Возможность ввода войск НАТО в Украину: кратко
- Макрон на пресс-конференции 25 февраля сказал о возможности развертывания войск НАТО в Украине. Однако заметил, что консенсуса между союзниками в этом вопросе пока нет.
- Эта тема изрядно взволновала страны НАТО. Большинство из них негативно восприняли это высказывание Макрона и начали открещиваться. И, конечно, исключили отправку своих войск в Украину. Говорится о Германии, Великобритании и США.
- Впоследствии Макрон снова обратился к партнерам Украины и заявил, что сейчас союзникам пора активизироваться. Он отметил, что по состоянию на сейчас не время "быть трусами".