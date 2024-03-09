В етері 24 Каналу військовий оглядач Денис Попович висловив свої припущення щодо того, які завдання в Україні могли б виконувати іноземні війська. До слова, 7 березня відбувалася зустріч Макрона із представниками парламентських партій Франції, на якій французький лідер нібито описав сценарій введення військ.
Дивіться також Макрон заявив лідерам партій Франції, що нема "жодних червоних ліній" у підтримці України
Що могли б робити війська Заходу в Україні
Як зазначив Попович, про результати зустрічі, на якій Макрон буцімто озвучив можливий сценарій введення військ в Україну, стало відомо із вуст представників комуністичної та праворадикальної партій.
Не знаю, наскільки ми можемо довіряти цій інформації, зважаючи на специфіку та погляди цих політичних організацій. Одна з них була взагалі має комуністичну направленість,
– наголосив військовий оглядач.
Він змоделював ситуацію щодо можливого введення іноземних військ на територію України наступним чином: зайшли іноземні війська й стали, наприклад, на північному кордоні, напроти західних областей, аби ЗСУ могли зняти звідти війська й створити резерв для інших ділянок фронту.
З одного боку, іноземні війська не беруть участь у бойових діях, а з іншого – допомагають та дають нам можливість залучити резерви,
– зауважив Попович.
Проте згодом всі військові, а далі й Еммануель Макрон почали говорити про найгірший розвиток сценарію. У нашій ситуації це прорив на Київ.
На сьогодні й у середньостроковій перспективі не спостерігається подібних ризиків щодо Одеси та Києва.
Можливість введення військ НАТО в Україну: коротко
- Макрон на пресконференції 25 лютого сказав про можливість розгортання військ НАТО в Україні. Проте зауважив, що консенсусу між союзниками у цьому питання поки немає.
- Ця тема неабияк схвилювала країни НАТО. Більшість з них негативно сприйняли це висловлювання Макрона і почали відхрещуватися. Й, авжеж, виключили відправку своїх військ в Україну. Мовиться про Німеччину, Велику Британію та США.
- Згодом Макрон знову звернувся до партнерів України й заявив, що наразі союзникам настав час активізуватися. Він наголосив, що станом на зараз не час "бути боягузами".