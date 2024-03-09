В етері 24 Каналу військовий оглядач Денис Попович висловив свої припущення щодо того, які завдання в Україні могли б виконувати іноземні війська. До слова, 7 березня відбувалася зустріч Макрона із представниками парламентських партій Франції, на якій французький лідер нібито описав сценарій введення військ.

Дивіться також Макрон заявив лідерам партій Франції, що нема "жодних червоних ліній" у підтримці України

Що могли б робити війська Заходу в Україні

Як зазначив Попович, про результати зустрічі, на якій Макрон буцімто озвучив можливий сценарій введення військ в Україну, стало відомо із вуст представників комуністичної та праворадикальної партій.

Не знаю, наскільки ми можемо довіряти цій інформації, зважаючи на специфіку та погляди цих політичних організацій. Одна з них була взагалі має комуністичну направленість,

– наголосив військовий оглядач.

Він змоделював ситуацію щодо можливого введення іноземних військ на територію України наступним чином: зайшли іноземні війська й стали, наприклад, на північному кордоні, напроти західних областей, аби ЗСУ могли зняти звідти війська й створити резерв для інших ділянок фронту.

З одного боку, іноземні війська не беруть участь у бойових діях, а з іншого – допомагають та дають нам можливість залучити резерви,

– зауважив Попович.

Проте згодом всі військові, а далі й Еммануель Макрон почали говорити про найгірший розвиток сценарію. У нашій ситуації це прорив на Київ.

На сьогодні й у середньостроковій перспективі не спостерігається подібних ризиків щодо Одеси та Києва.

Можливість введення військ НАТО в Україну: коротко