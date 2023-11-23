Новые иранские "Шахеды": авиационный эксперт объяснил, насколько они угрожающие
На днях иранские СМИ обнародовали кадры с новыми беспилотниками черного цвета. Они могут быть более сложными для обнаружения силами ПВО.
Речь идет о реактивный ударный БпЛА "Shahed-238", являющийся модификацией беспилотника "Shahed-136". Авиационный эксперт Константин Криволап объяснил 24 Каналу, в чем состоит сложность данного дрона.
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Что известно о новых иранских "Шахедах"
По словам авиационного эксперта, модифицированные беспилотники имеют 3 разные системы наведения:
- автономную, по инерциальной системе и сигналам GPS;
- радиолокационную, для нейтрализации и прорыва вражеских систем ПВО;
- инфракрасную, которую можно применять для поражения теплоконтрастных целей, в частности, важной военной техники в тылу противника.
То, что они смогли поставить радиолокационную станцию, действительно может стать угрозой для системы ПВО,
– подчеркнул Криволап.
Также в Иране планируют установить в БПЛА газотурбинный двигатель, даже несмотря на небольшие габариты, он неэкономный, неэффективный и их сложно производить. Поэтому вряд ли дрон будет представлять угрозу.
Какие особенности имеет новый иранский "Шахед": смотреть видео
Криволап подверг сомнению, что новые "Шахеды" скоро окажутся в России и оккупанты начнут применять их против Украины. Поскольку комплектующие и фюзеляжи, которые ранее Иран направлял в Москву, были сломанными и россияне не успевали следовать плану производства "Шахедов". Поэтому неизвестно, как случится на этот раз.
Что известно о новых иранских "Шахедах"
- Новый БПЛА представил Иранский университет аэрокосмических наук и технологий Ашура во время визита в заведение верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
- Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что работу ПВО может усложнить черная окраска этого дрона. То есть новый беспилотник может быть менее радиолокационно заметен. Пока неизвестно, будет ли Россия закупать эти "Шахеды". Игнат заверил, что украинские военные будут "находить выход и из таких непростых решений".
- Также существует версия, что над разработкой Shahed-238 работал совместно с Ираном инженерно-технический персонал ВПК России. Кроме того, на сегодняшний день угрозой является не только снабжение Ираном новых беспилотников России. Но и то, что Тегеран и Москва объединили свой научно-технический потенциал, поэтому могут еще что-нибудь модернизировать.