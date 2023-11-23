Новые иранские "Шахеды": авиационный эксперт объяснил, насколько они угрожающие

На днях иранские СМИ обнародовали кадры с новыми беспилотниками черного цвета. Они могут быть более сложными для обнаружения силами ПВО.

Речь идет о реактивный ударный БпЛА "Shahed-238", являющийся модификацией беспилотника "Shahed-136". Авиационный эксперт Константин Криволап объяснил 24 Каналу, в чем состоит сложность данного дрона.

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Что известно о новых иранских "Шахедах"

По словам авиационного эксперта, модифицированные беспилотники имеют 3 разные системы наведения:

автономную, по инерциальной системе и сигналам GPS; радиолокационную, для нейтрализации и прорыва вражеских систем ПВО; инфракрасную, которую можно применять для поражения теплоконтрастных целей, в частности, важной военной техники в тылу противника.

То, что они смогли поставить радиолокационную станцию, действительно может стать угрозой для системы ПВО,

– подчеркнул Криволап.

Также в Иране планируют установить в БПЛА газотурбинный двигатель, даже несмотря на небольшие габариты, он неэкономный, неэффективный и их сложно производить. Поэтому вряд ли дрон будет представлять угрозу.

Какие особенности имеет новый иранский "Шахед": смотреть видео

Криволап подверг сомнению, что новые "Шахеды" скоро окажутся в России и оккупанты начнут применять их против Украины. Поскольку комплектующие и фюзеляжи, которые ранее Иран направлял в Москву, были сломанными и россияне не успевали следовать плану производства "Шахедов". Поэтому неизвестно, как случится на этот раз.

Что известно о новых иранских "Шахедах"