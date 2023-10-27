Мы не можем позволить Путину победить в Украине, – новый спикер Палаты представителей США
Источник:AP
Недавно, 25 октября, в США наконец-то избрали нового спикера Палаты представителей Конгресса. Майк Джонсон заявил, что его страна не может допустить победы России.
Спикер Палаты представителей отметил, что США не могут разрешить, чтобы Путин победил в войне против Украины. Ведь это ободрит не только Россию, но и Китай по отношению к Тайваню.
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"Не верю, что на этом все остановится"
Мы не можем позволить Путину победить в Украине, потому что я не верю, что на этом все остановится.
– подчеркнул Майк Джонсон.
Он отметил, что Конгресс "не собирается покидать" Украину. В то же время добавил, что США должны поддерживать важного союзника на Ближнем Востоке, а это Израиль.
Спикер заявил, что первоначально республиканцы Палаты представителей внесут отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю в размере 14,5 миллиарда долларов. Он подчеркнул, что нужна дополнительная информация о стратегии администрации Байдена относительно Украины.
Джонсон против совместного выделения средств
- Майк Джонсон не поддерживает идею Джо Байдена относительно общего пакета помощи. Он выразил обеспокоенность финансированием Украины в целом.
- Спикер считает, что любые деньги для Израиля должны быть профинансированы путем сокращения других расходов.
- "Мы хотим знать, какая цель, какая конечная цель в Украине", – заявил Джонсон.