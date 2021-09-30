Новый срок – 5 сторон ТКГ, – Гармаш о попытках России привлечь оккупантов к переговорам
Источник:24 канал
Россия считает, что в Украине продолжается гражданский конфликт. Поэтому она предлагает вести переговоры с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Об этом в эфире 24 каналу рассказал представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. По его словам, Москва продвигает идею, чтобы "Донецк" и "Луганск" стали сторонами в ТКГ.
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"Даже появился новый термин – 5 сторон Трехсторонней контактной группы, они так сказали. Якобы у нас 5 сторон в ТКГ и все равны", – объяснил Гармаш.
Именно для этого Москве необходимо внедрение регламента и затягивание процесса переговоров. Таким образом Россия пытается навязать Украине свою субъектность и заставить вести переговоры только с сепаратистами.
Россия хочет внедрить регламент
Модератор рабочей подгруппы по вопросам безопасности в ТКГ посол Яшар Халит Чевик отметил во время отчета, что большую часть времени стороны обсуждали на заседании, кто входит в общий центр по контролю и координации вопросов прекращения огня. Хоть СЦКК работает уже 7 лет.
Такая ситуация у нас вообще с ТКГ. Россия не признает себя стороной конфликта, соответственно, мы обсуждаем, кто является стороной конфликта, с кем нам вести диалог.
На последнем заседании Россия заставляла ввести регламент в ТКГ, хотя уже 8 лет группа работает без него. Такая потребность появилась потому, что другая сторона захотела ощутить равные возможности.
В то же время Украине дипломатический процесс нужен как тактический инструмент. Речь идет о введении санкций и консолидации международных партнеров против России, поскольку они видят ее неконструктивную позицию.
Гармаш о ситуации в ТКГ: смотрите видео
Работа трехсторонней контактной группы: Последние новости
- На заседании ТКГ удалось разблокировать работу гуманитарной подгруппы. Она занимается освобождением пленных.
- В ОБСЕ сообщили, что ситуация с безопасностью на Донбассе нестабильная, количество обстрелов значительно возросло. Такого ухудшения не было с июля 2020 года.
- Россия пообещала увеличить расходы на оккупированный восток Украины до 2024 года на уровне Ростовской области. По мнению Алексея Арестовича, у Кремля есть 2 взгляда на Луганскую и Донецкую области.