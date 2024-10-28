Новый указ Пушилина: выплачивают ли россияне деньги за контракты с "днр"

Вышел указ лидера так называемой "днр" Дениса Пушилина о разовой выплате за заключение контракта с армией России. Речь идет о 400 тысячах рублей. Во временно оккупированной Донецкой области это самый низкий уровень единовременных выплат.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что эти деньги действительно выдают на территории Донецкой области, в частности в Макеевке. Он добавил, что в Мариуполе пока неизвестно о случаях заключения контрактов после выхода "бумажки" Пушилина.

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В "днр" подписывают контракты с армией России

По словам Петра Андрющенко, единственный документ, который существует на территории оккупированной Донетчины – это указ Пушилина о выплате 400 тысяч рублей. Их пока выдают, но жизнь человека, который получил те деньги – не долгая.

Такая низкая цена за жизнь на территории оккупированной Донетчины из-за того, что там нет работы. Для любого городка, поселка или села, независимо от того, когда состоялась оккупация – это бешеные деньги,

– сказал он.

Советник городского головы отметил, что никаким другим способом заработать в Донецке невозможно.

Известно, что в Москве, Санкт-Петербурге единовременно выплачивают за подписание контракта по 2 миллиона рублей, в Ямало-Ненецком – 3 миллиона. Андрющенко объяснил, что все регионы в России конкурируют между собой. В Донецкой области самые низкие выплаты из-за плохого уровня жизни людей.

К слову, Россия продолжает поощрять людей подписывать контракты с Минобороны для участия в войне против Украины, представив проект постановления, предоставляющий добровольцам статус ветеранов боевых действий. Правительство также планирует дополнительно выделить 1,5 триллиона рублей на военные расходы, связанные с войной.