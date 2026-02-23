"Прячутся" от ВСУ: агенты "Атэш" нашли новый объект на базе Черноморского флота России

В Новороссийске обнаружили военный объект Черноморского флота России, работающий в активном режиме. Также стало известно об усиленном контроле за стратегическим узлом спецсвязи противника.

Об этом сообщили агенты партизанского движения "Атеш" в своем телеграм-канале.

Смотрите также Более 200 капитанов под санкциями: Украина ударила по теневому флоту России

Что известно о новом военном объекте в Новороссийске?

Агенты зафиксировали в районе населенного пункта Мысхако замаскированный объект с повышенной активностью. Периметр территории охраняется военными, а на месте проводятся работы с применением бетонных конструкций. Кроме того, на объекте функционируют наблюдательные и коммуникационные башни.

Партизаны "Атеш" предполагают, что эта площадка используется как тыловой склад для хранения и распределения запасов, чтобы минимизировать риски ударов по портовой инфраструктуре.

В то же время агенты сообщили о постоянном наблюдении за 37-м отдельным узлом спецсвязи воинской части 09920, через который, по их информации, флот получает команды из Москвы и координирует свои действия.

Также представители движения сопротивления отметили, что на объект часто наведываются чиновники из Кремля. Вероятно, это может быть связано с проверками и кадровыми решениями в отношении руководства Черноморского флота.

К слову, после ряда точных и эффективных ударов по аэропорту "Саки", что на временно оккупированной территории Крыма, противник спешно прячет всю технику в ангары и перебазирует ее на другие площадки.

Ранее, военный обозреватель Иван Тимочко в эфире 24 Канала предполагал, что российское командование хочет вывезти из порта в Новороссийске что-то ценное, чтобы сохранить от возможных ударов Украины. По его словам, если россияне все еще надеются сохранить важность этого порта на том уровне, который есть сейчас, они будут пытаться усилить его охрану. Вероятно, именно с этим связаны усиление мер безопасности в этом регионе.

О каких ударах Сил обороны по Черноморскому флоту сейчас известно?