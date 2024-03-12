Этот пакет чрезвычайно своевременный: на что способны ATACMS, которые могут передать США

В США 12 марта объявили, что передадут Украине новый пакет военной помощи на сумму 300 миллионов долларов. Ранее издание Politico сообщало, что в этот пакет могут войти дальнобойные ракеты ATACMS.

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что пока неизвестно, какой именно дальности ATACMS будут переданы Украине. Также нет информации о том, это будут кассетные или фугасные ракеты.

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Программа максимум – цели в Крыму

Он предположил, что вероятно получим ATACMS дальностью 160 километров и с кассетным боеприпасом.

Мы рассчитывали на ракеты с дальностью 300 километров, но наверняка мы их не получим. В то же время ATACMS на 160 километров могут очень помочь нам. Ракеты с такой дальностью смогут достать до логистических центров, пунктов управления, скоплений личного состава врага, складов с техникой, аэродромов,

– объяснил военный эксперт.

Если же получим ракеты с дальностью 300 километров, даже кассетные, то сможем наносить удары по аэродрому в Саки. Если же это будут фугасные ракеты, тогда нашей программой максимум станет Крымский мост. Однако на это сейчас, по мнению Нарожного, не стоит рассчитывать.

Кроме того, в пакете от США предусмотрены боеприпасы GMLRS, которые сейчас сверхважные для нас. Это ракеты дальностью 80 километров для HIMARS, они являются основой нашей контрбатарейной борьбы.

Неизвестно, сколько таких ракет осталось у нас на складах, но явно не так много. После получения ВСУ новой партии GMLRS, контрбатарейная борьба снова выйдет на очень высокий уровень, и мы начнем уничтожать артиллерию врага в огромном количестве,

– подчеркнул Нарожный.

Также в пакет помощи должны войти боеприпасы 155-го калибра. Это основа ствольной артиллерии, и они очень нужны украинским силам. Именно нехватка боеприпасов стала одной из причин, по которой нашим военным пришлось отойти из Авдеевки.

"Этот пакет чрезвычайно своевременный для обороны Украины", – заметил Нарожный.

Что с ракетами Taurus

В то же время если США предоставят Украине ATACMS дальностью 300 километров, это может подтолкнуть Германию к принятию решения о передаче нам дальнобойных ракет Taurus.

Ранее по неофициальной информации, Германия аргументировала свой отказ в предоставлении Taurus Украине тем, что не хочет первой поставлять оружие большой дальности. Если же США передадут 300-километровые ATACMS и они будут успешно использованы по временно оккупированной украинской территории, допустим в Крыму, у Германии не останется аргументов, – отметил Павел Нарожный.

Также Берлин может передать Taurus Лондону, а поскольку Великобритания не боится предоставлять Украине дальнобойное оружие, то британцы могут поставить Украине ракеты Storm Shadow дальностью 500 километров.

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