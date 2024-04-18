Новый закон о мобилизации: кто имеет право на бронирование

Новый закон о мобилизации принят и официально опубликован. Нормы закона начнут действовать через месяц после подписи документа президентом, то есть - 18 мая. Отныне в Украине изменились некоторые правила для мобилизованных, в частности нормы относительно ограниченно годных и военнообязанных, которые имеют отсрочку.

Больше о том, что именно изменилось для военнообязанных, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Закон о мобилизации №10449.

Смотрите также Выплаты за технику и сертификаты на авто: что новый закон о мобилизации обещает военным

Вызов в ТЦК и вручение повесток

Начнем с того, что все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет теперь должны всегда иметь при себе военно-учетные документы. Их имеют право проверить работники ТЦК, полиция и пограничники.

Правила вручения повесток не изменили, но обновили нормы в отношении тех, кто отказывается выполнять требования ТЦК.

, если гражданин не появится в ТЦК в срок, который указан на повестке, ТЦК имеет право обратиться в Нацполицию с требованием об административном задержании и доставке его в военкомат.

Если полиция (в случае невозможности выполнения этого требования) направляет соответствующее уведомление в ТЦК, то за 5 дней после этого лицу пришлют формальное требование о выполнении его обязанностей как военнообязанного или резервиста.

Если в течение 10 календарных дней после вручения требования гражданин не выполнил своих обязанностей, то ТЦК имеет право обратиться в суд. Тогда военнообязанному могут ограничить право на управление транспортным средством во время мобилизации – на срок до выполнения или отзыва требования.

Бронирование

. Новый закон предусматривает, что добровольцы, которые самостоятельно придут в ТЦК для включения их в ряды ВСУ без повестки, получат отсрочку на два месяца для решения личных дел и подготовку.

По новому закону, бронированию от мобилизации подлежат чиновники категории "А", главы областных и районных советов, сельские поселковые и городские головы. Чиновники категории "Б" и органов местного самоуправления – не более 50% от количества военнообязанных.

Также могут быть забронированы сотрудники органов государственной власти, других госорганов, предприятий и организаций, что являются критически важными для ВСУ, экономики и жизнедеятельности населения.

Кроме того, право бронь имеют конечные бенефициары критически важных предприятий, учреждений и организаций, даже, если они там не работают.

В перечень критически важных отнесли также работников сферы культуры и медиа. К слову, вот этот пункт не нашел поддержки среди населения, а наоборот спровоцировал дискуссии и недовольство.

Дискуссии по бронированию работников сферы культуры