Новый законопроект о мобилизации: какое наказание предусмотрено за игнорирование повестки
1 февраля 2024, 10:26Читати новину українською
В Украине продолжается работа над законопроектом об изменениях в мобилизации. За неявку в ТЦК по повестке им предусмотрено определенное наказание.
Новый законопроект о мобилизации содержит пункт о том, что грозит за игнорирование повестки. Говорится о неявке в территориальный центр комплектования и социальной поддержки или зарубежного дипломатического учреждения Украины (если военнообязанный находится за пределами государства) в течение 10 дней с момента вручения повестки, говорится в тексте 24 Канала.
Смотрите также Изменения в мобилизации: для чего нужны е-повестки и е-кабинет
Тогда гражданина могут ограничить
Речь идет об ограничении:
- в праве на выезд за пределы Украины;
- в праве управления транспортным средством.
Кроме этого, могут наложить арест на средства и другие ценности в банках и других депозитарных учреждениях, однако только по решению суда.
В Украине предлагают добровольную мобилизацию заключенных
- В новом доработанном законопроекта о мобилизации говорится о добровольном призыве заключенных. Также четко определены категории заключенных, которые не будут мобилизованы.
- Добровольно не будут мобилизованы заключенные, которые осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины. Также в обновленном законопроекте определены статьи, с какими преступлениями не могут быть призваны в армию.
- Отметим, что сейчас в Украине осужденные не могут мобилизоваться в армию по собственному желанию. К слову, вопрос о мобилизации осужденных вызвал немало дискуссий. В частности Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступал против такого.