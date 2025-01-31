Что известно об одном из крупнейших российских НПЗ в Волгограде, который поразили украинские дроны
В ночь на 31 января украинские дроны успешно атаковали один из крупнейших НПЗ России "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка". Он перерабатывает 14 миллионов тонн нефти в год.
Его площадь занимает несколько квадратных километров, а рядом расположена огромная нефтебаза и теплоэлектростанция. 24 Канал собрал информацию об этом нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде.
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Что известно об атакованном НПЗ в Волгограде
Завод в Волгограде был введен в эксплуатацию 21 декабря 1957 года. С начала 1990-х годов он входит в состав ПАО "ЛУКОЙЛ".
По открытым данным, на этом НПЗ перерабатывают смесь малосернистых западносибирских и нижневолжских нефтей. К нему сырье поступает по нефтепроводу Самара – Тихорецк.
Производят на заводе в Волгограде., в частности, бензин, дизельное, реактивное и судовое горючее.
Южный федеральный округ России является крупнейшим регионом, куда поставляется продукция "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка". Часть идет на экспорт.
В компании утверждают, продающим свою продукцию странам Средиземноморья, Средней Азии, а в последнее время – НПЗ вышел на рынок Ирана. Снабжает нефтью он также Грецию, Турцию и т.д.
В период 2017– В 2019 году выручка НПЗ постоянно росла. Если в 2017 году выручка от продаж составила 330 658 миллионов рублей, то в 2019 году он достиг 456,424 млн рублей. К этому времени эти характеристики позволяли заводу занимать второе место посреди 480 остальных русских компаний данной отрасли.
Однако, 31 января украинские дроны атаковали это огромное производство. Там раздавались взрывы, а местные наблюдали за вспышками и заревом.