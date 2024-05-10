300 километров от Украины: где расположен НПЗ "Первый завод", атакованный в Калужской области

Сегодня ночью в России заявили об атаке беспилотников в Калужской области на НПЗ "Первый завод". Это крупнейший нефтеперерабатывающий завод в области.

24 Канал показывает, где расположен НПЗ и рассказываем, чем известен завод. Заметим, что взрывы на Калужском НПЗ начали раздаваться еще в полночь 10 мая.

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Позже атаку беспилотников на НПЗ подтвердил губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание.

Где расположен "Первый завод" на карте:

Что известно о НПЗ

. Беспилотники ударили по предприятию, расположенном почти в 300 километрах от границы с Украиной. Это не первая атака по этому НПЗ, украинские дроны уже долетали до "Первого завода" 15 марта.

"Первый завод" является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием Калужской области, хотя по объему производства значительно уступает гигантам, которые уже тоже подвергались атаке, как вот "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово в Нижегородской области, что перерабатывает 5% от всего объема в России.

В то же время завод в Калужской области – это про 1,2 миллиона тонн переработанной нефти в год. То есть важность его очевидна. Также завод еще имеет специализацию в производстве нефтяных растворителей и мазута.

По данным Defense Express, в 2019 году этот завод пошел на модернизацию по российской государственной программе по которой планировалось инвестировать 60 млрд рублей, то есть около 650 млн долларов. По ней в 2024 планировали расширить виды продукции, которые производятся предприятием.