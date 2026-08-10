НПЗ в Татарстане, склады в Донецкой области и не только: ВСУ успешно провели атаку против врага

В понедельник, 10 августа, Силы обороны Украины нанесли удары по российским объектам. Среди пораженных целей – НПЗ, аэродром и другие объекты.

Меры предприняли в рамках понижения военного потенциала России. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Что известно об украинских атаках?

Силам обороны удалось поразить НПЗ "Танеко" в Нижнекамске, расположенном в Республике Татарстан. На объекте был зафиксирован пожар.

Также Генштаб подтвердил удар по НПЗ "Ильский" в субботу, 8 августа, 2026 в Краснодарском крае. На объекте повреждены колонны первичной переработки нефти АВТ-6.

Кроме того, Силы обороны поразили ряд целей на ВОТ:

ремонтное подразделение в Хрустальном Луганской области;

состав материально-технических средств врага в Новоселидовке Донецкой области;

полевой артиллерийский склад в Боевом Донецкой области.

Степень нанесенного ущерба уточняют. Также военные рассказали о результатах предварительных ударов.

В результате поражения 3 августа 2026 года аэродрома "Гвардейское" на ТОТ украинского Крыма подтверждено уничтожение девяти горизонтальных резервуаров с авиационным горючим и повреждение двух ангаров для авиационной техники,

– заявили в Генштабе.

В ВСУ подчеркнули, что продолжат наносить удары по России для окончания войны.

Что говорят в Силах беспилотных систем?

В СБС подтвердили атаку на НПЗ "ТАНЕКО" в Нижнекамске. Удары совершили операторы 1-го отдельного центра и 413-го полка "Рейд" вместе с другими подразделениями Сил обороны.

Они отметили, что объект был создан в 2011 году как масштабный комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. Проектная мощность комплекса по сырью составляет около 13 миллионов тонн нефти в год. "ТАНЕКО" производит более 20 видов продукции, включая автомобильные бензины АИ-92, АИ-95, АИ-98 и АИ-100, дизельное топливо стандарта Евро-5, авиационное топливо, базовые масла и судовое топливо.

В результате DeepStrike на территории объекта зафиксированы взрывы и пожары. Подробные последствия поражения уточняются. Силы беспилотных систем последовательно снижают способности противника продолжать вооруженную агрессию против Украины,

– заявили в подразделении.

Также на днях Главное управление разведки нанесло удары по временно оккупированному Крыму. В ходе атаки украинские разведчики поразили две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", а также антенну управления беспилотником "Орион".