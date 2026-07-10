Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Более 16 600 миссий за июнь: Силы обороны масштабируют использование НРК на фронте
10 июля, 01:27
2

Более 16 600 миссий за июнь: Силы обороны масштабируют использование НРК на фронте

Дария Черныш

Силы обороны Украины все чаще применяют наземные роботизированные комплексы на фронте. Их использование потенциально снижает риск для жизни военнослужащих во время логистических и эвакуационных миссий.

О недавних результатах применения НРК сообщил Минист обороны Украины Михаил Федоров.

Смотрите также: Силы обороны получили новый боевой НРК Tanchik Droid 127 с крупнокалиберным пулеметом

Что известно о работе НРК на фронте?

В июне украинские военные выполнили более 16 600 логистических и эвакуационных миссий с привлечением НРК. По данным министра, это на 18,6% больше, чем было в мае.

Михаил Федоров пояснил, что такие комплексы все активнее применяются на самых опасных участках фронта. С их помощью доставляют боеприпасы, продовольствие, а также эвакуируют раненых и выполняют различные логистические задачи.

НРК на фронте снижает риски для военных: смотрите видео

За выполненные миссии подразделения получают "еБаллы", которые через Brave1 Market могут обменять на дроны, НРК, средства РЭБ и другие технологии. Благодаря этой системе мы видим подтвержденные результаты применения роботизированных комплексов и можем быстрее масштабировать эффективные решения,
– добавил глава Минобороны.

Министерство увеличило объемы закупок НРК на 2026 год. По словам Федорова, Агентство оборонных закупок заключило контракты на более чем 22 тысячи комплексов. Их постепенно передают на передовую, а до конца года планируют закупить еще значительно больше.

Напомним, Минобороны допустило к эксплуатации в армии наземный роботизированный комплекс Tanchik Droid 12.7. Он предназначен для разведки, наблюдения и поражения живой силы, а также небронированной и легкобронированной техники противника.

Связанные темы:

Война Михаил Федоров
НРК