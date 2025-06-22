Новый наземный дрон Termit допустили к эксплуатации в ВСУ: что о нем известно

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ отечественный беспилотный наземный комплекс Termit. Это новая итерация комплекса, образцы предыдущей модели которого уже работают на фронте.

В частности, их используют для выполнения логистических задач и наблюдения за действиями врага. Об этом в субботу, 21 июня, сообщили в Министерстве обороны Украины со ссылкой на Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, передает 24 Канал.

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Что известно о Termit

Комплексы Termit также могут быть носителями боевых модулей – новая версия имеет улучшенные динамические характеристики, а также потенциал для дальнейшего совершенствования.

Дрон способен перевозить до 300 килограммов веса. Благодаря приземистому силуэту, низкому центру тяжести, гусеницам он может двигаться по различным типам почв и поверхностей: тяжелым бездорожьем, крутыми склонами, преодолевать препятствия, двигаться траншеями и тому подобное.

Емкости аккумуляторов наземного робота хватает на несколько часов непрерывной работы, за которые он способен преодолеть несколько десятков километров.

В зависимости от поставленных задач НРК Termit изготавливают в различных комплектациях. Есть платформы для осуществления медицинской эвакуации, выполнения логистических задач, минирования территории, транспортировки дополнительного снаряжения,

– говорится в сообщении.

Напомним, участники украинского оборонного кластера Brave1 разработали систему радиоэлектронной борьбы Algiz AM для подавления каналов связи вражеских дронов типа Mavic.