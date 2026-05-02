НРК взял в плен россиян, – заместитель командира KRAKEN о технологическом прорыве на войне

В Третьем армейском корпусе есть план создания штурмовых наземных роботизированных комплексов. Идет тестирование такой техники на полигонах.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал один из основателей и заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN Третьего армейского корпуса Константин Немичев, добавив, что НРК имеет широкий спектр функций, в частности выполняет логистические: подвоз БК, эвакуация раненых.

Функции бойцов перейдут на роботов

Современная война призвана на внедрение технологий на фронте. Чтобы обезопасить личный состав, для определенных функций все чаще будут использоваться наземные роботизированные комплексы.

Недавно один из батальонов Третьей штурмовой бригады взял в плен на роботизированном комплексе россиян. Сначала им разбивали позицию, потом они выбросили картонку с надписью, что сдаются. Приехал НРК и забрал их,

– рассказал Немичев.

Это, по его словам, указывает на то, что технологии стремительно идут вперед. Он отметил, что если год назад бойцам надо было садиться за руль бронетехники, чтобы эвакуировать раненых, отвезти боекомплект, то сегодня это может делать робот, уменьшая риски для живой силы армии. Ведь сейчас очень развиты средства БпЛА, которые поражают, в частности россияне постоянно "охотятся" на украинских защитников с помощью FPV-дронов.