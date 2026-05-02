НРК взял в плен россиян, – заместитель командира KRAKEN о технологическом прорыве на войне
- За первые три месяца 2026 года украинские подразделения с помощью НРК выполнили ориентировочно 24 500 миссий.
- Технологии позволяют роботам выполнять задачи, которые ранее выполняли бойцы, уменьшая для них риски на поле боя.
В Третьем армейском корпусе есть план создания штурмовых наземных роботизированных комплексов. Идет тестирование такой техники на полигонах.
Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал один из основателей и заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN Третьего армейского корпуса Константин Немичев, добавив, что НРК имеет широкий спектр функций, в частности выполняет логистические: подвоз БК, эвакуация раненых.
Функции бойцов перейдут на роботов
Современная война призвана на внедрение технологий на фронте. Чтобы обезопасить личный состав, для определенных функций все чаще будут использоваться наземные роботизированные комплексы.
Недавно один из батальонов Третьей штурмовой бригады взял в плен на роботизированном комплексе россиян. Сначала им разбивали позицию, потом они выбросили картонку с надписью, что сдаются. Приехал НРК и забрал их,
– рассказал Немичев.
Это, по его словам, указывает на то, что технологии стремительно идут вперед. Он отметил, что если год назад бойцам надо было садиться за руль бронетехники, чтобы эвакуировать раненых, отвезти боекомплект, то сегодня это может делать робот, уменьшая риски для живой силы армии. Ведь сейчас очень развиты средства БпЛА, которые поражают, в частности россияне постоянно "охотятся" на украинских защитников с помощью FPV-дронов.
К сведению! В Министерстве обороны Украины сообщили, что в марте НРК осуществили более 9 000 миссий на фронте, в частности боевых и логистических. Для сравнения, в ноябре 2025 года показатель достигал 2 900, а в январе 2026-го – более 7 500. Всего за первые три месяца в этом году работы выполнили 24 500 задач. За первый месяц весны использовали наземные роботизированные комплексы для проведения задач на поле боя 167 подразделений СОУ.
На передней линии фронта появятся штурмовые НРК
Ранее Константин Немичев сообщал, что Третий армейский корпус имеет план создать штурмовые НРК с целью уменьшить количество бойцов на передней линии боестолкновения. Они благодаря ИИ будут выявлять вражеские цели для поражения, а пилот НРК, находясь в безопасном месте, будет решать подтвердить команду на поражение, или отменить.
Обратите внимание! Инженер-программист и соучредитель компании RoverTech Борис Дрожак выразил убеждение, что основной показатель успешности НРК определяется объемом эффективных и своевременно выполненных миссий. Сейчас украинская компания работает над тем, чтобы улучшить защиту своих роботов, чтобы они были более выносливыми и могли проехать с перегрузкой в 1,5 тонны и осуществить хотя бы 200 миссий.
Смогут ли роботы полностью заменить бойцов?
Командир подразделения наземных роботизированных систем NC13 Третьей штурмовой бригады ВСУ Николай Зинкевич рассказал, что продолжается работа над тем, чтобы главный удар брали на себя роботизированные комплексы, а не пехота. Пехотинцы, по его словам, должны стать элитным специализированным подразделением, который будет выполнять функции, что будут не под силу НРК. По его мнению, люди при любых обстоятельствах и в дальнейшем будут составлять основу Вооруженных сил.
Он добавил, что сегодня НРК выполняют такие миссии: доставка грузов на позиции, ведение наблюдения, осуществление эвакуации раненых, разрушение укреплений врага, минирование территорий, проведение диверсионных операций в тылу противника.