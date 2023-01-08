Мобилизация продолжается: обязаны ли мужчины возвращаться в Украину во время войны
В Украине продолжается проведение общей мобилизации. Многих интересует вопрос, должны ли мужчины возвращаться из-за границы во время войны.
На сегодняшний день правила военного учета военнообязанных предусматривают учет дипломатическими учреждениями Украины и за границей. Должны ли мужчины возвращаться домой во время войны – читайте далее в материале 24 Канала.
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Обязаны ли мужчины возвращаться в Украину во время войны
Согласно закону, если мужчина выехал за границу на более чем 3 месяца, то он должен стать на военный учет по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.
Обязанности военнообязанных мужчин за границей таковы:
- В семидневный срок со дня прибытия стать на военный учет по новому месту жительства,
- Сообщать соответствующим органам об изменении персональных данных,
- Предоставлять соответствующим органам документы, подтверждающие право отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации в Украине.
Что меняет новое постановление о ведении военного учета
Кабмин утвердил новый порядок организации ведения военного учета призывников и военнообязанных резервистов. Юрист по вопросам армии Александр Золотухин рассказал, что постановление привлекает военные комиссариаты, а также органы местного самоуправления, на которые ложится часть работы по первичному и вторичному учету военнообязанных. Более того, согласно новому постановлению, на органы местного самоуправления даже возложили функции своевременного прибытия призывников.
По словам юриста, фактически Кабмин принял новое постановление и подробно расписал шаги каждой из организаций, которая привлечена в постановке на учет, в учете и передаче информации другим органам власти, если это предусмотрено в положениях.
Какой будет мобилизация в 2023 году
Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач рассказал, что в 2023 году призыв будет плановым. Сейчас призывают граждан с военным опытом, однако при необходимости могут призвать людей, которые не проходили военную службу. В таком случае эту категорию призывников отправляют на обучение сроком на 30 дней и больше.
В настоящее время Силы обороны нуждаются в специалистах общевойсковых специальностей: стрелках и танкистах. Актуальна потребность также в связистах и шифровальщиках.