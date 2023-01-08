Мобилизация продолжается: обязаны ли мужчины возвращаться в Украину во время войны

В Украине продолжается проведение общей мобилизации. Многих интересует вопрос, должны ли мужчины возвращаться из-за границы во время войны.

На сегодняшний день правила военного учета военнообязанных предусматривают учет дипломатическими учреждениями Украины и за границей. Должны ли мужчины возвращаться домой во время войны – читайте далее в материале 24 Канала.

Обратите внимание Что нужно для выезда из страны водителям и волонтерам

Обязаны ли мужчины возвращаться в Украину во время войны

Согласно закону, если мужчина выехал за границу на более чем 3 месяца, то он должен стать на военный учет по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

Обязанности военнообязанных мужчин за границей таковы:

В семидневный срок со дня прибытия стать на военный учет по новому месту жительства,

Сообщать соответствующим органам об изменении персональных данных,

Предоставлять соответствующим органам документы, подтверждающие право отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации в Украине.

Что меняет новое постановление о ведении военного учета

Кабмин утвердил новый порядок организации ведения военного учета призывников и военнообязанных резервистов. Юрист по вопросам армии Александр Золотухин рассказал, что постановление привлекает военные комиссариаты, а также органы местного самоуправления, на которые ложится часть работы по первичному и вторичному учету военнообязанных. Более того, согласно новому постановлению, на органы местного самоуправления даже возложили функции своевременного прибытия призывников.

По словам юриста, фактически Кабмин принял новое постановление и подробно расписал шаги каждой из организаций, которая привлечена в постановке на учет, в учете и передаче информации другим органам власти, если это предусмотрено в положениях.

Какой будет мобилизация в 2023 году

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач рассказал, что в 2023 году призыв будет плановым. Сейчас призывают граждан с военным опытом, однако при необходимости могут призвать людей, которые не проходили военную службу. В таком случае эту категорию призывников отправляют на обучение сроком на 30 дней и больше.

В настоящее время Силы обороны нуждаются в специалистах общевойсковых специальностей: стрелках и танкистах. Актуальна потребность также в связистах и шифровальщиках.