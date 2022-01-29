Нужно вооружаться, – Цимбалюк сказал, как защитить Украину от агрессии России
Источник:24 канал
Россия все активнее показывает свою агрессию на востоке. Поэтому Украине стоит начинать хорошо вооружаться.
Наше государство должно усилить свою обороноспособность. Об этом в эфире 24 канала отметил украинский журналист Роман Цимбалюк.
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Два серьезных пробела
По его словам, когда Владимир Путин говорит о вероятном нападении на Украину, то это означает, что он действительно может принять решение действовать.
Соответственно нужно вооружаться,
– подчеркнул Цимбалюк.
Он считает, что в части обороны государства у Украины 2 серьезных пропуска. Первый – это ракетные программы. Нужно реализовывать те, которые в нашем государстве уже начали.
"Настало время создавать ракеты с дальностью до тысячи километров. Создается щит сдержанности. Страна, которая может по тебе "бахнуть", ее обычно не трогают", – объяснил журналист.
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Ракеты имеют эффект сдерживания
Не нужно ставить вопрос, по мнению Цимбалюка, где ядерная бомба. Так как современные высокоточные ракеты могут иметь такой эффект сдерживания, как и ядерное оружие.
Второй момент – своя противоракетная оборона,
– отметил журналист.
Цимбалюк также отметил, что Украина – это центр мира. Поэтому все, у кого есть совесть и здравый смысл, будут помогать нашему государству оружием и деньгами.Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.
Ракетное вооружение Украины: что известно
- По мнению экспертов, Украине нужно еще больше вооружаться, так как государство-агрессор делает ставку на бесконтактный удар.
- В конце декабря 2021 года стало известно, что Эстония хочет передать нашему государству ракеты Javelin и гаубицы. Уже 21 января 2022 года министры обороны стран Балтии выступили с совместным заявлением.
- Соединенные Штаты Америки в начале 2022 года заявили, что готовы предоставить Украине ракеты класса Stinger. К концу января США уже несколько раз присылали военную помощь.
- В Операции Объединенных сил обнародовали зрелищное видео, как украинские бойцы стреляют из Javelin.
- Кстати, Алексей Арестович еще в октябре 2021 года пригрозил России ракетами, которые "Украина нацелит на Москву".
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