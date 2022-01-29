Нужно вооружаться, – Цимбалюк сказал, как защитить Украину от агрессии России

Россия все активнее показывает свою агрессию на востоке. Поэтому Украине стоит начинать хорошо вооружаться.

Наше государство должно усилить свою обороноспособность. Об этом в эфире 24 канала отметил украинский журналист Роман Цимбалюк.

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Два серьезных пробела

По его словам, когда Владимир Путин говорит о вероятном нападении на Украину, то это означает, что он действительно может принять решение действовать.

Соответственно нужно вооружаться,

– подчеркнул Цимбалюк.

Он считает, что в части обороны государства у Украины 2 серьезных пропуска. Первый – это ракетные программы. Нужно реализовывать те, которые в нашем государстве уже начали.

"Настало время создавать ракеты с дальностью до тысячи километров. Создается щит сдержанности. Страна, которая может по тебе "бахнуть", ее обычно не трогают", – объяснил журналист.

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Ракеты имеют эффект сдерживания

Не нужно ставить вопрос, по мнению Цимбалюка, где ядерная бомба. Так как современные высокоточные ракеты могут иметь такой эффект сдерживания, как и ядерное оружие.

Второй момент – своя противоракетная оборона,

– отметил журналист.

Цимбалюк также отметил, что Украина – это центр мира. Поэтому все, у кого есть совесть и здравый смысл, будут помогать нашему государству оружием и деньгами.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.