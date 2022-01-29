Наша держава повинна посилити свою обороноздатність. Про це в ефірі 24 каналу зауважив український журналіст Роман Цимбалюк.
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Два серйозних пропуски
За його словами, коли Володимир Путін говорить про ймовірний напад на Україну, то це означає, що він справді може ухвалити рішення діяти.
Відповідно потрібно озброюватися,
– наголосив Цимбалюк.
Він вважає, що в частині оборони держави в України 2 серйозні пропуски. Перший – це ракетні програми. Потрібно реалізовувати ті, які в нашій державі вже почали.
"Настав час створювати ракети з дальністю до тисячі кілометрів. Створюється щит стриманості. Країна, яка може по тобі "бахнути", її зазвичай не чіпають", – пояснив журналіст.
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Ракети мають ефект стримування
Не потрібно ставити питання, на думку Цимбалюка, де ядерна бомба. Адже сучасні високоточні ракети можуть мати такий ефект стримування, як і ядерна зброя.
Другий момент – своя протиракетна оборона,
– відзначив журналіст.
Цимбалюк також зауважив, що Україна – це центр світу. Тому всі, в кого є совість і здоровий глузд, допомагатимуть нашій державі зброєю та грошима.
Ракетне озброєння України: що відомо
- На думку експертів, Україні треба ще більше озброюватися, адже держава-агресорка робить ставку на безконтактний удар.
- Наприкінці грудня 2021 року стало відомо, що Естонія хоче передати нашій державі ракети Javelin та гаубиці. Вже 21 січня 2022 року міністри оборони країн Балтії виступили зі спільною заявою.
- Сполучені Штати Америки на початку 2022 року заявили, що готові надати Україні ракети класу Stinger. До кінця січня США вже кілька разів надсилали військову допомогу.
- В Операції Об'єднаних сил оприлюднили видовищне відео, як українські бійці стріляють із Javelin.
- До речі, Олексій Арестович ще в жовтні 2021 року пригрозив Росії ракетами, які "Україна націлить на Москву".
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