Наша держава повинна посилити свою обороноздатність. Про це в ефірі 24 каналу зауважив український журналіст Роман Цимбалюк.

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Два серйозних пропуски

За його словами, коли Володимир Путін говорить про ймовірний напад на Україну, то це означає, що він справді може ухвалити рішення діяти.

Відповідно потрібно озброюватися,

– наголосив Цимбалюк.

Він вважає, що в частині оборони держави в України 2 серйозні пропуски. Перший – це ракетні програми. Потрібно реалізовувати ті, які в нашій державі вже почали.

"Настав час створювати ракети з дальністю до тисячі кілометрів. Створюється щит стриманості. Країна, яка може по тобі "бахнути", її зазвичай не чіпають", – пояснив журналіст.

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Ракети мають ефект стримування

Не потрібно ставити питання, на думку Цимбалюка, де ядерна бомба. Адже сучасні високоточні ракети можуть мати такий ефект стримування, як і ядерна зброя.

Другий момент – своя протиракетна оборона,

– відзначив журналіст.

Цимбалюк також зауважив, що Україна – це центр світу. Тому всі, в кого є совість і здоровий глузд, допомагатимуть нашій державі зброєю та грошима.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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