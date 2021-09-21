Нужны юридические действия Запада, – Фейгин о "выборах" на оккупированных территориях

В России в течение трех дней избирали депутатов в Госдуму – ряд стран мира заявил, что не признают результаты голосования на оккупированных территориях Украины. В то же время сейчас необходимы юридические действия.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он отметил, что в заявлениях Запада есть определенная ловушка.

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Запад символически объявил о непризнании

Марк Фейгин считает, что Запад определился, что не признает "выборы" на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. В то же время некоторых жителей ОРДЛО и полуострова фактически заставляли голосовать.

Запад символически объявил о непризнании, но нужны юридические действия. Будут они или нет – зависит от тех консультаций, которые Вашингтон, Брюссель, страны Европы – весь коллективный Запад – может провести между собой и определиться, что делать,

– отметил Фейгин.

Правозащитник отметил, что даже из соответствующих символических заявлений следует несколько выводов, юридических в частности. Например, что делать с новой делегацией России в Парламентской ассамблее Совета Европы – признавать ее полномочия или нет. Претензии к России большие.

Фейгин: у Украины нет другого выхода

Поддержку суверенитета Украины на фоне голосования на оккупированных Россией территориях выразили США, Великобритания и Польша. В частности, в США заявили, что выборы в России состоялись в условиях , которые не способствовали честному и свободному голосованию.

В ответ на то, может ли Украина создать прецедент (стать первой страной, которая полностью не признает легитимность нового российского парламента) и подтолкнуть к этому другие страны, Фейгин ответил: "У Украины вообще другого выхода нет. Она находится в войне с Москвой".

"Если Киев действительно последовательно собирается бороться с российской властью, ответственный за оккупацию территорий Украины, то ему нужно быть действительно первым. Чтобы позвать за собой всех остальных", – считает Марк Фейгин.

Фейгин о последствиях "выборов" в Госдуму: смотрите видео

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