Навальный и каталонцы: о чем Боррель говорил на закрытой встрече с Лавровым
Недавно глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель совершил визит в Россию, где встретился с главой МИД страны Сергеем Лавровым. Сейчас стали известны подробности закрытой части этих переговоров.
Источник:Spiegel
Детали обнародовал сам глава дипломатии ЕС. Он, в частности, возразил, что был беспомощным в Москве.
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Боррель рассказал о закрытых переговорах с Лавровым
Дипломат отметил, что на встрече посмотрел в глаза главе МИД России и очень четко сказал, что думает о ситуации с правами человека в России.
"Я призвал освободить оппозиционного политика Алексея Навального и провести независимое расследование его отравления. Также критиковал арест протестующих", – отметил он.
Боррель добавляет: После Лавров его предупредил, что Россия не будет принимать вмешательства во внутренние дела. Также спросил, не хочет ли он поговорить о деле Навального и во время пресс-конференции.
Глава дипломатии ЕС говорит, что россияне сравнивали дело Навального с каталонцами, которых осудили за участие в референдуме о независимости. Добавим, Боррель является выходцем из Каталонии, но поддерживает единство с Испанией.
"На самом деле, я – известен тем, что реагирую немедленно и не избегаю споров. Но когда услышал такое сравнение, рассмотрел возможность вступить в диалектическую борьбу с ним перед камерой. Но решил этого не делать. Я не ездил в Москву, чтобы поговорить о Каталонии. Я решил сохранять спокойствие", – пояснил он.
В то же время Боррель не стал отрицать, что его публичная реакция на действия Москвы могла быть жестче.
Когда так много людей считают, что я должен был проявить более сильную реакцию, я не буду им противоречить. Вероятно, мне следовало потакать своему желанию еще немного поспорить перед камерами,
– подытожил дипломат.
Дело Алексея Навального: коротко
- 2 февраля суд в Москве изменил оппозиционеру условный приговор на реальный по делу "Ив-Роше". Навального приговорили к 3,5 годам заключения.
- Из-за этого в России вспыхнули массовые протесты, на которых силовики жестоко задерживали людей.
- Навальный подал апелляцию на такое решение. Однако суд не отменил приговор, а лишь немного его уменьшил. Учитывая время, которое оппозиционер просидел под домашним арестом, в тюрьме он пробудет 2 года, 6 месяцев и 2 недели.
- А 20 февраля суд в Москве признал политика виновным еще по одному делу мужчину обвинили в клевете на ветерана. Суд обязал его выплатить 850 тысяч рублей штрафа (почти 300 тысяч гривен).
- 25 февраля стало известно, что политика этапировали из СИЗО. Он сейчас находится в колонии №2 в городе Покров Владимирской области.
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