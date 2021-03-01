Недавно глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель совершил визит в Россию, где встретился с главой МИД страны Сергеем Лавровым. Сейчас стали известны подробности закрытой части этих переговоров.

Детали обнародовал сам глава дипломатии ЕС. Он, в частности, возразил, что был беспомощным в Москве.

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Боррель рассказал о закрытых переговорах с Лавровым

Дипломат отметил, что на встрече посмотрел в глаза главе МИД России и очень четко сказал, что думает о ситуации с правами человека в России.

"Я призвал освободить оппозиционного политика Алексея Навального и провести независимое расследование его отравления. Также критиковал арест протестующих", – отметил он.

Боррель добавляет: После Лавров его предупредил, что Россия не будет принимать вмешательства во внутренние дела. Также спросил, не хочет ли он поговорить о деле Навального и во время пресс-конференции.

Глава дипломатии ЕС говорит, что россияне сравнивали дело Навального с каталонцами, которых осудили за участие в референдуме о независимости. Добавим, Боррель является выходцем из Каталонии, но поддерживает единство с Испанией.

"На самом деле, я – известен тем, что реагирую немедленно и не избегаю споров. Но когда услышал такое сравнение, рассмотрел возможность вступить в диалектическую борьбу с ним перед камерой. Но решил этого не делать. Я не ездил в Москву, чтобы поговорить о Каталонии. Я решил сохранять спокойствие", – пояснил он.

В то же время Боррель не стал отрицать, что его публичная реакция на действия Москвы могла быть жестче.

Когда так много людей считают, что я должен был проявить более сильную реакцию, я не буду им противоречить. Вероятно, мне следовало потакать своему желанию еще немного поспорить перед камерами,

– подытожил дипломат.

Заметим! В день визита Борреля Россия одновременно объявила о высылке 3 дипломатов из Польши, Германии и Швеции якобы за их участие в протестах против заключения Навального. Страны ЕС ответили взаимностью.

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