Нещодавно голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель здійснив візит до Росії, де зустрівся з очільником МЗС країни Сергієм Лавровим. Зараз стали відомими подробиці закритої частини цих перемовин.

Деталі оприлюднив сам голова дипломатії ЄС. Він, зокрема, заперечив, що був безпорадним у Москві.

До теми Євросоюз введе санкції проти Росії через Навального впродовж тижня, – Боррель

Боррель розповів про закриті перемовини з Лавровим

Дипломат зауважив, що на зустрічі подивився в очі голові МЗС Росії та дуже чітко сказав, що думає про ситуацію з правами людини в Росії.

"Я закликав звільнити опозиційного політика Олексія Навального та провести незалежне розслідування його отруєння. Також критикував арешт протестувальників", – зазначив він.

Боррель додає: опісля Лавров його попередив, що Росія не прийматиме втручання у внутрішні справи. Також запитав, чи не хоче він поговорити про справу Навального й під час пресконференції.

Голова дипломатії ЄС каже, що росіяни порівнювали справу Навального з каталонцями, яких засудили за участь у референдумі про незалежність. Додамо, Боррель є вихідцем із Каталонії, але підтримує єдність з Іспанією.

"Насправді, я – відомий тим, що реагую негайно та не уникаю суперечок. Але коли почув таке порівняння, розглянув можливість вступити в діалектичну боротьбу з ним перед камерою. Але вирішив цього не робити. Я не їздив до Москви, щоб поговорити про Каталонію. Я вирішив зберігати спокій", – пояснив він.

Водночас Боррель не став заперечувати, що його публічна реакція на дії Москви могла бути жорсткішою.

Коли так багато людей вважають, що я мав виявити більш сильну реакцію, я не буду їм суперечити. Ймовірно, мені слід було потурати своєму бажанню ще трохи посперечатися перед камерами,

– підсумував дипломат.

Зауважимо! В день візиту Борреля Росія одночасно оголосила про висилку 3 дипломатів із Польщі, Німеччини та Швеції нібито за їхню участь протестах проти ув'язнення Навального. Країни ЄС відповіли взаємністю.

Справа Олексія Навального: коротко