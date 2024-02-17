Хочет убедить Китай: в Bloomberg объяснили, что задумала Украина
Источник:Bloomberg
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба должен встретиться с главой МИД Китая Ваном I на полях Мюнхенской конференции по безопасности. СМИ выяснили, какую тему хочет поднять украинский министр.
Украина хочет убедить Китай принять участие в глобальном саммите мира. Дмитрий Кулеба хочет обсудить эту тему с Ваном I во время Мюнхенской конференции.
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Какие планы относительно Китая
В материале отмечается, что Украина хочет добиться проведения глобального Саммита мира в марте этого года. Однако источники издания предполагают, что мероприятие может начаться только в апреле или в мае 2024 года. Причина заключается в проблемах с участием мировых лидеров.
Как пишет СМИ, многие считают участие Пекина в Саммите мира особенно важным, ведь КНР имеет большое влияние на Россию. Швейцария, которая хочет, чтобы это мероприятие проходило на ее территории, с помощью своих дипломатов пыталась оценить интерес со стороны других стран, в частности Китая. В материале отмечается, что украинский министр Дмитрий Кулеба тоже хочет обсудить со своим китайским коллегой Ваном I возможное участие Пекина на Саммите мира.
Однако сам глава МИД КНР накануне заявлял, что нынешние условия не подходят для проведения мирных переговоров. Также Китай и некоторые другие государства хотят видеть Россию на этом глобальном мероприятии. Однако Киев выступает против участия государства-террориста на Саммите мира.
Что говорят эксперты о Китае
- Недавно представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь призвал США прекратить давать оружие Украине. Также он вспомнил о Минских соглашениях 2014 года и призвал их соблюдать.
- Эксперт-международник Руслан Осипенко проанализировал это заявление в эфире 24 Канала и предположил, что Пекин может широкомасштабно поддержать Россию в развязанной ею же войне против нашей страны. По его мнению, Китай может это сделать, когда государство-террориста начнет проигрывать.
- Еще Осипенко заявил, что Китай пытается использовать вопрос по Украине для дискредитации Запада и укрепления своего имиджа "миротворца". По его словам, КНР также хочет стать лидером среди стран Глобального Юга.