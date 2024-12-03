О каких изменениях мужчины обязаны сообщать ТЦК: адвокат рассказала о возможных штрафах

В условиях мобилизации в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны сообщать об изменениях личных данных в течение семи дней. В противном случае им грозит штраф.

Если нарушить правила воинского учета, то человека могут оштрафовать за административное правонарушение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий партнера юридической компании Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лидии Карплюк для "РБК-Украина".

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О чём мужчины должны сообщать ТЦК

В соответствии с законодательством, военнообязанные, резервисты и призывники обязаны информировать органы воинского учёта о таких изменениях:

семейного положения;

места жительства или пребывания;

номеров телефонов;

электронной почты (если есть);

получении образования;

изменение должности или работы.

Эту информацию следует подать в течение семи дней, в частности через ЦНАП или информационно-телекоммуникационные системы.

Если обязанность нарушена, это считается административным правонарушением, за которое может быть назначен штраф. Однако, как указано в законе, если нужная информация доступна государственным органам через интегрированные реестры или базы данных, штраф не применяют.

Привлечь к ответственности по ст. 210 КУоАП, если вы в течение семи дней не сообщили эти данные могут, если отсутствует реестр или база данных, из которых можно почерпнуть такую информацию. Например, если о приеме на работу работодатель сообщает налоговые органы и соответственно информация о месте работы есть у этих органов, то вряд ли данные по изменению должности можно найти в каком-то государственном реестре,

– отмечает эксперт.

Также к нарушению может быть отнесено несвоевременное информирование о состоянии здоровья, если оно влияет на выполнение военных обязанностей. Например, перелом ноги, о котором не узнал ТЦК, может быть таким нарушением.

Отсутствие обобщенной базы данных о медицинских записях или средствах связи, например телефоны или электронные адреса, создает потенциальные риски для признания нарушений.

Поэтому если при следующем визите вы сообщите отличные от предыдущих средства связи, то и это гипотетически можно считать нарушением,

– объясняет Лидия Карплюк.

Ранее мы сообщали, ТЦК в Украине вручают повестки не только военнообязанным мужчинам, но и женщинам. Это касается тех, кто имеет медицинскую специальность.