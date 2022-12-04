Приехал договариваться с Лукашенко, – Арестович объяснил цель визита Шойгу в Беларусь
Источник:ютуб-канал "Фейгин Live"
Сергей Шойгу съездил в Минск и встретился с Александром Лукашенко. Глава минобороны страны-агрессора и белорусский диктатор говорили о войне в Украине.
Однако не следует сразу видеть в этих переговорах катастрофические для Украины последствия. Такое мнение высказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович во время стрима на ютуб-канале "Фейгин LIVE", сообщает 24 канал.
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О чем Шойгу мог договариваться с Лукашенко
Он предположил, что визит Шойгу в Беларусь может быть связан с 2 факторами.
- У белорусских вооруженных сил 1 декабря начался учебный период. Белорусская армия отправилась на полигоны и заняла все учебные площадки, на которых Россия рассчитывала проводить учения текущей и последующей волны мобилизованных.
- Также российской армии катастрофически не хватает боеприпасов, формы и военного снаряжения.
Арестович считает, что предметом переговоров могли стать именно эти довольно банальные вещи.
Вот Шойгу и приехал договариваться. Речь шла о порядке использования учебно-материальной базы. А также – о передаче вооружения и военной техники,
– сказал советник главы ОП.
Капризы Александра Лукашенко
О порядке использования материальной базы мог поговорить и не Шойгу, а какой-то другой военный руководитель рангом пониже.
Однако Лукашенко капризничает и требует визитов высокого уровня. А что касается передачи вооружения и военной техники, то это действительно прерогатива министра обороны,
– отметил Арестович.
Он напомнил, что сам Александр Лукашенко не поехал в Москву. Вероятно, когда речь зашла о передаче Москве оружия, белорусский диктатор потребовал, чтобы из России приехал кто-то серьезный, не ниже уровня министра обороны.
Белорусский диктатор демонстрирует неприемлемость давления на него
По словам Арестовича, самопровозглашенному президенту Беларуси удобнее договариваться о чем-то с россиянами на собственной территории. К тому же его отказ ехать к Путину имеет и другое значение.
Это демонстрация нежелания и неприемлемости давления. Также оказала влияние загадочная смерть Макея (главы МИД Беларуси – 24 канал). Лукашенко опасается за свою безопасность,
– сказал советник главы ОП.
Он добавил, что до выяснения обстоятельств смерти министра иностранных дел Беларуси диктатор будет демонстрировать "свое недовольство и нежелание ехать в Москву".
Существует ли угроза наступления из Беларуси
Арестович подчеркнул, что во встрече Шойгу и Лукашенко не стоит видеть какие-либо конспирологические версии. Если же предположить, что глава минобороны страны-агрессора все-таки уговаривал белорусского диктатора напасть на Украину, то, по словам советника главы ОП, это не удастся скрыть.
Мы все увидим вовремя. В настоящее время угрозы нет. Ударная группировка в Беларуси не сформирована и ее нужно долго формировать,
– отметил Арестович.
Он добавил, что как только в Беларуси начнутся движения в этом направлении, то украинские власти сразу об этом сообщат, ничего не скрывая от украинцев.
Алексей Арестович рассказал о цели визита Шойгу к Лукашенко: смотрите видео
Зачем Сергей Шойгу летал в Беларусь: коротко
- Глава министерства обороны страны-агрессора во время поездки в Минск встретился со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным. Чиновники вражеских стран обсудили "двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество", а также подписали договор о "военном сотрудничестве".
- Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан предположил, что российская делегация уговаривала Лукашенко предоставить Москве оружие. Также на переговорах Шойгу мог добиваться того, чтобы белорусский диктатор разрешил обстреливать Украину ракетами с территории Беларуси.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Александр Лукашенко и Сергей Шойгу хотят разделить скамью подсудимых. На это они особенно претендуют после встречи в Беларуси 3 декабря.