ЦРУ предупреждало Германию о возможных диверсиях на "Северных потоках", - СМИ

Американские спецслужбы якобы предупреждали Германию о возможных диверсиях на газопроводах "Северный поток" 1 и 2. Это было еще летом.

По данным издания, Центральное разведывательное управление США предостерегало об атаках по газопроводам в Балтийском море. Похоже, Германия недооценила угрозу.

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Атаку на "Северные потоки" могло осуществить только государство, – СМИ

26 сентября, когда сообщили о внезапном уменьшении давления в трубах, в Германии предположили, что могла произойти целенаправленная атака. В то же время, об опасности диверсий на "Северные потоки" сообщали еще до полномасштабного вторжения россии в Украину. Однако, как пишет издание, теперь в Бундестаге полагают, что недооценили уровень угрозы.

Федеральное правительство Германии работает над установлением обстоятельств инцидента. В частности, будут обращать внимание на подозрительную деятельность российских кораблей в Балтийском море. Ее проанализируют через спутниковые снимки.

В то же время атаку такого уровня могло осуществить только государство. Ведь для нее нужно было использовать подлодки и водолазов. При этом в Берлине сомневаются, кто именно стоит за этим. Мол, украинские спецслужбы технически, скорее всего, не смогли бы совершить такую атаку. Кроме того, это имело бы негативные последствия для Киева.

В то же время россия технически способна на это, но ее политический интерес Берлину непонятен.

Кратко об утечке газа на "Северных потоках"

27 сентября оператор "Северного потока" заявил о разрушении 3 ветвей газопроводов.

По данным шведской национальной сейсмической сети, на местах утечек газа раздались взрывы. В Германии начали расследовать диверсию.

В россии заявили о причастности "диверсионных групп". В то же время в Офисе Президента считают, что за этим может стоять россия. Так она хотела вызвать экономическую дестабилизацию в ЕС.

По данным СМИ, США готовы помочь Евросоюзу из-за утечки газа из трубопроводов. В то же время, там отметили, что этот инцидент подчеркивает важность обретения энергетической независимости.

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