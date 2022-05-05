О Мариуполе и недопустимых словах Лаврова: Зеленский пообщался с премьером Израиля

Президент Владимир Зеленски провел разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. В частности он рассказал, какая ситуация в Мариуполе.

Однако также и вспомнили о недопустимом высказывании, которое недавно позволил глава МИД России Сергей Лавров. Подробнее об этом разговоре президент рассказал в своем обращении за 4 мая.

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Также поздравил с Днем независимости

Также об этом разговоре стало известно и из твитера нашего главы государства. Он указал, что поздравил Бенефа и народ Израиля с их Днем независимости.

Проговорили ситуацию на востоке нашего государства, особенно в Мариуполе. А также обсудили скандальные и совершенно недопустимые высказывания министра иностранных дел России, возмутившие весь мир,

– сказал Владимир Зеленский.

Публикация президента об этом разговоре / Скриншот

Что это за высказывания Лаврова

Глава российского МИД 1 мая давал интервью, которое в очередной раз напомнило, насколько циничны все представители Кремля. Министра спросили, как в Украине может быть неонацизм, когда наш президент еврей. На что Лавров без сомнения заявил, что "евреи являются наиболее ожесточенными антисемитами". Мол, Адольф Гитлер тоже имел "еврейскую кровь".

Это заявление псевдодипломата вызвало шквал критики по всему миру. Больше всего это комментировали в Израиле, народ которого больше всего пострадал от действий нацизма. Однако также была реакция в других странах:

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что такое высказывание является оскорбительным как лично для Владимира Зеленского, так и для всей страны.

В Германии же заявление просто назвали очередным проявлением "абсурдной пропаганды".

В Госдепе США заявили, что это "самое позорное проявление расизма, пропаганды и лжи". Спикер Госдепа добавил, что у российского руководства "нет дна".

Россия подтвердила, что может быть еще более абсурдной

После такой реакции МИД России заявил еще более несуразную вещь. Там сказали, что Израиль якобы поддерживает "неонацистский режим" в Украине.

Впоследствии уже пропаганда Кремля придумала тому подтверждение. Россия начала "видеть" израильских наемников, защищающих нашу страну бок о бок с бойцами полка "Азов".

Обращение Владимира Зеленского за 4 мая: смотрите видео