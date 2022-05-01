О санкциях против России и либерализации для украинского экспорта: Кулеба поговорил с Блинкеном
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину США оказывает немалую поддержку нашему государству. Так, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели еще один разговор.
Они обсудили следующий пакет военной помощи Украине и дальнейшие санкции против страны-агрессора. Об этом Кулеба написал в своем твиттере.
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Кулеба провел разговор с Блинкеном
Беседа проводилась в продолжение встречи Кулебы и Блинкена в Киеве, состоявшейся 24 апреля. Глава МИД поблагодарил США через Блинкена за соблюдение обещания решительно поддерживать Украину.
Мы обсудили дальнейшие санкции против России, поставки оружия и финансовую поддержку Украине,
– заявил Кулеба.
Он добавил, что также призвал США обеспечить максимальную либерализацию для украинского экспорта.
Энтони Блинкен о ситуации в Украине: последние заявления
- Госсекретарь США подчеркнул, что Украина должна решать, атаковать ли объекты на территории России. Сейчас задача украинской армии – сделать все для защиты родной земли.
- Блинкен отметил, что украинские военные уже выиграли битву за Киев.
- После визита в Киев 24 апреля глава Госдепа выразил уверенность, что суверенная Украина будет существовать дольше, чем у власти будет находиться Владимир Путин.