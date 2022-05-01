О санкциях против России и либерализации для украинского экспорта: Кулеба поговорил с Блинкеном

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину США оказывает немалую поддержку нашему государству. Так, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели еще один разговор.

Они обсудили следующий пакет военной помощи Украине и дальнейшие санкции против страны-агрессора. Об этом Кулеба написал в своем твиттере.

К теме Блинкен рассказал Кулебе, когда американские дипломаты вернутся в Украину

Кулеба провел разговор с Блинкеном

Беседа проводилась в продолжение встречи Кулебы и Блинкена в Киеве, состоявшейся 24 апреля. Глава МИД поблагодарил США через Блинкена за соблюдение обещания решительно поддерживать Украину.

Мы обсудили дальнейшие санкции против России, поставки оружия и финансовую поддержку Украине,

– заявил Кулеба.

Он добавил, что также призвал США обеспечить максимальную либерализацию для украинского экспорта.

Энтони Блинкен о ситуации в Украине: последние заявления

Госсекретарь США подчеркнул, что Украина должна решать, атаковать ли объекты на территории России. Сейчас задача украинской армии – сделать все для защиты родной земли.

Блинкен отметил, что украинские военные уже выиграли битву за Киев.

После визита в Киев 24 апреля глава Госдепа выразил уверенность, что суверенная Украина будет существовать дольше, чем у власти будет находиться Владимир Путин.

Заметьте – Кулеба рассказал о работе на международной арене за последнее время: смотрите видео