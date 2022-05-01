Вони обговорили наступний пакет військової допомоги Україні та подальші санкції проти країни-агресорки. Про це Кулеба написав у своєму твіттері.
До теми Блінкен розповів Кулебі, коли американські дипломати повернуться в Україну
Кулеба провів розмову з Блінкеном
Бесіда проводилася у продовження зустрічі Кулеби та Блінкена в Києві, яка відбулася 24 квітня. Глава МЗС подякував США через Блінкена за дотримання обіцянки рішуче підтримувати Україну.
Ми обговорили подальші санкції проти Росії, поставки зброї та фінансову підтримку Україні,
– заявив Кулеба.
Він додав, що також закликав США забезпечити максимальну лібералізацію українського експорту.
Ентоні Блінкен про ситуацію в Україні: останні заяви
- Держсекретар США наголосив, що це Україна має вирішувати, чи атакувати об'єкти на території Росії. Зараз завдання української армії – зробити все для захисту рідної землі.
- Блінкен зауважив, що українські військові вже виграли битву за Київ.
- Після візиту до Києва 24 квітня голова Держдепу висловив впевненість, що суверенна Україна існуватиме довше, аніж у владі перебуватиме Володимир Путін.