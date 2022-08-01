О теракте в Еленовке, зерне и оружии: Зеленский 1,5 часа разговаривал с Макроном
Источник:ОП
Украина поддерживает постоянный диалог с Францией. Владимир Зеленский проинформировал в телефонном разговоре Эммануэля Макрона о ситуации на фронте.
Об этом сообщили в Офисе Президента. Отмечали, что разговор президентов был предметным и длился полтора часа.
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"Зеленский отметил важную роль Парижа и лично Макрона в принятии во время председательства Франции в ЕС исторического решения относительно предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Зеленский также выразил благодарность за участие первой леди Франции Брижит Макрон во втором киевском Саммите первых леди и джентльменов 23 июля 2022 года", – отметили в ОП.
О чем говорили президенты
Зеленский рассказал Макрону о последних шагах Украины по противодействию российской агрессии. Также обсудили ситуацию на фронте.
Мы ведем войну против настоящего государства-террориста. Спланированное циничное уничтожение россией украинских военнопленных в Еленовке – свидетельство этого,
– заявил Зеленский.
Кроме этого, лидеры стран обсудили сотрудничество в области безопасности, помощь в сфере безопасности от Франции, потребность в современном вооружении, макрофинансовую поддержку Украины.
Вопросы военных преступлений
Зеленский также затронул проблему военных преступлений россиян, которые для оккупантов являются устоявшейся практикой. Он заверил, что Украина найдет всех палачей.
"Все виновные должны быть наказаны. Это наша принципиальная позиция", – подчеркнул Зеленский.
Президент выразил благодарность Франции за помощь в расследовании преступлений. В частности, за направление группы медиков и жандармов.
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Продовольственная безопасность и приглашение от Зеленского
Президенты обсудили инициативу по перевозке украинского зерна. Они подчеркнули, что она должна реализоваться. Более того, должно быть наращивание экспорта украинского зерна новыми логистическими маршрутами.
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Зеленский пригласил Макрона принять участие в онлайн-саммите международной Крымской платформы. В этом году она состоится 23 августа.
Убийство украинских военных в Еленовке
россияне 29 июля сообщили, что в колонии №120 во временно оккупированной Еленовке Донецкой области погибли украинские военнопленные. Там находились защитники Мариуполя. Первоначально оккупанты обвинили в преступлении Вооруженные Силы. В то же время заявили, что ни один работник колонии или российский военный не пострадал.
оккупанты рассказали, что погибли 53 украинца, а еще более сотни ранены. В Генштабе ВСУ считают, что россия хочет скрыть ненадлежащее содержание пленных и пытки.
По словам Зеленского, ООН и Красный Крест должны были обеспечить безопасность защитников, когда те решили сложить оружие. Однако обе организации не могут попасть в Еленовку.
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