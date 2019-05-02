23:31
2 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС НОВОСТИ ОДЕССЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Существует ли на самом деле Путин. "Ворованная" профессия в России.
      Вєсті Кремля
      23:02, сегодня
      Вести.UA: Куда убегает Луценко. Порошенко и Зеленский договорились о союзе
      Вєсті.UA
      21:59, сегодня
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Наши деньги
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС НОВОСТИ ОДЕССЫ

      О Зеленском, войне на Донбассе и "Приватбанке": эксклюзивное интервью с Коломойским

      Наши деньги 559 Читати новину українською

      О победе Владимира Зеленского на выборах, событиях на Востоке Украины и национализации "Приватбанка", – рассказал Игорь Коломойский в интервью программы "Наши деньги".

      О победе Зеленского

      – Победу Зеленского праздновал в доме своих родителей с родными и друзьями, которые также находятся в Израиле. Среди них – Миндич, Киперман и Боголюбов. Ведь президентские выборы пришлись на время еврейского праздника Песах, который они вместе отмечали.

      Читайте также: Коломойский рассказал, как готов сотрудничать с Зеленским

      На вопрос журналистов о том, поздравлял ли его министр внутренних дел Арсен Аваков, Коломойский ответил, что тот ему не звонил. Однако отметил, что с главой МВД они постоянно общаются и считают, что победа Зеленского – это и их победа тоже.

      коломойський
      Интервью с Игорем Коломойским

      – У нас нет партнерства относительно выбора Зеленского. У нас есть фан-клуб Зеленского, то есть мы болеем за него. Мы вообще и за Юлию Тимошенко вместе болели. Мы болели против Порошенко. Если бы меня спросили, когда у него начался этот необратимый процесс, когда Порошенко перешел рубикон, то это тогда, когда история с сыном Авакова была.

      Об отношениях с Порошенко

      – Избирательная кампания уже закончилась. Матч закончился, счет на табло. Не надо нагнетать и производить взаимную ненависть. Однако мы с Порошенко не помиримся. Он меня прославил, хорошая реклама была.

      коломойський
      Игорь       Коломойский

      – Сколько раз он меня вспоминал только на дебатах на "Олимпийском". Однако неделя после выборов прошла и больше ничего из уст обо мне не звучало.

      О встрече Зеленского с бизнесменами

      – На эту встречу некого собирать. Собирать всех вместе – это утопия. То есть, если ты хочешь с кем-то общаться, то общайся один на один. С мощным бизнесом не общаются как с колхозом. Это не колхозное собрание.

      У каждого деньги любят тишину, и не каждый будет рассказывать свои секреты. Я и так все инвестирую в Украину. То что заработаю, то все инвестирую. Вопрос, а во что инвестировать? Если просто в государственные программы – нет.

      К слову 2 мая Владимир Зеленский пригласил на встречу представителей крупного, малого и среднего бизнеса. Политик заявил, что встреча состоится в ближайшее время, но не указал точных даты и места.

      О войне на Донбассе

      – В контексте последних пяти лет, Майдан – это плохо, потому что в результате минус 13 миллионов населения, а также Крым и Донбасс. В этом виноват Янукович, Россия, а также Революция. В стране происходит внутренняя гражданская война, которая не распространилась на всю территорию Украины. Она имеет "горячую фазу" на Донбассе и "холодную фазу" на других территориях страны.

      "Холодная фаза" – это ненависть друг к другу, которая проявляется через различные "горячие" события и убийства гражданских активистов, журналистов. С одной стороны у нас есть Бузина, а с другой Шеремет. Это все является проявлением общественного конфликта. Зачем тогда убивать журналистов, если в стране все мирно? Когда в государстве действительно все хорошо, то журналистов не убивают.

      На Донбассе – гражданский конфликт. Война – это более глобально, поэтому это именно конфликт, где воюют украинцы с украинцами. А Россия в этом противостоянии поддерживает одну часть украинцев. Если бы она не вмешивалась, то все бы давно закончилось и наш народ помирился бы уже давно. Россия с одной стороны спровоцировала и организовала этот конфликт, однако с другой у нас тоже не все было хорошо.

      О планах относительно "Приватбанка"

      – Я же говорил, мне все равно на него ("Приватбанк", – 24 канал), но дайте компенсацию. Первая задача суда – это сказать правильно, что меня ограбили или это все было чисто. Два миллиарда долларов компенсации – это собственные деньги, которые были положены в капитал. Если вам мало банков государственных и вы хотите еще "Приват", то оставьте его себе, но отдайте нам наш капитал, который мы внесли. Только ровно столько, сколько мы туда внесли.

      Деньги должен отдать новый владелец – это Министерство финансов, то есть государство. Только на патриотические чувства не надо давить, анализируем юридическую ситуацию. Мне не надо говорить, что кто-то голодает или не хватает на армию, а я буду получать два миллиарда. Я не спешу – мне надо признать факт, что меня ограбили и на сколько. И желательно наказать тех, кто, как и зачем это сделал.

      – Мы хотим, чтобы, во-первых, был справедливый вердикт. Во-вторых, чтобы были наказаны виновники, кто это сделал. А, в-третьих, отдайте нам эту обшарпанную, никому не нужную собственность, ибо банк он уже вообще ничего не стоит.

      Как разворачиваются события по "Приватбанку"?

      • Окружной админсуд Киева 18 апреля отменил решение о национализации "Приватбанка" по иску Коломойского. Суд решил, что процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства нарушает нормы законодательства.

      • 19 апреля выяснилось, что суд также отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 года по определению перечня связанных с банком физических и юридических лиц.

      • 20 апреля Печерский суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка" на сумму 9,2 миллиарда гривен, полученных с его национализации.

      • 26 апреля стало известно, что Коломойский подал еще 5 исков. Его цель – отменить свою задолженность по кредитам Нацбанку.

      В ответ на вопрос о том, почему эти решения суды приняли, когда выяснились результаты президентских рейтингов, Коломойский объяснил, что соответствующие судебные процессы продолжаются еще с 2017 года.

      Журналисты также вспомнили письмо премьер-министру Владимиру Гройсману, в котором Коломойский и совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов просили о национализации учреждения и обещали содействовать ему. Государство же должно было покрыть долги банка перед НБУ по кредитам рефинансирования. На это он ответил:

      Не так было. Если был бы договор, мы бы его выполняли. Мы подписали обращение к премьер-министру, что в сложившейся ситуации мы предлагаем правительству национализировать, потому что мы не в состоянии больше удерживать,
      – заявил Коломойский.

      Больше – смотрите в программе.

      blog_ava
      Сколько людей умерли от кори в Украине
      сегодня
      3953
      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Владимир Зеленский Война на Донбассе Игорь Коломойский Приватбанк Арсен Аваков Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Наши деньги
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 2 мая: 5 лет трагедии в Одессе и новые правила субсидий
      сегодня , 22:20 Главные новости 2 мая: 5 лет трагедии в Одессе и новые правила субсидий
      97
      О Зеленском, войне на Донбассе и "Приватбанке": эксклюзивное интервью с Коломойским
      сегодня , 22:11 О Зеленском, войне на Донбассе и "Приватбанке": эксклюзивное интервью с Коломойским
      559
      Сэкономить на ремонте: как восстановить старый паркет своими руками
      сегодня , 10:00 Сэкономить на ремонте: как восстановить старый паркет своими руками
      208
      Кризис в Венесуэле: что пишут западные медиа о "попытке переворота" в стране
      сегодня , 21:01 Кризис в Венесуэле: что пишут западные медиа о "попытке переворота" в стране
      Світлана Попова 211
      Спасти Зе Президента: плюсы, минусы и подводные камни переезда Зеленского с Банковой
      сегодня , 20:15 Спасти Зе Президента: плюсы, минусы и подводные камни переезда Зеленского с Банковой
      763
      Все, что на самом деле стоит знать об Олеге Ляшко: резонансное расследование
       27 марта 2017 , 23:33
      Как одиозные депутаты "Блока Петра Порошенко" наживаются на "Укрзализныце"
       19 сентября 2017 , 00:22
      Как действуют сети подкупа избирателей в Порошенко: расследование Bihus.info
       26 марта , 01:07
      Как в Украине процветает игорный бизнес и кто его "крышует": расследование журналистов
       23 января 2017 , 23:25
      Деньги на ветер: как финансируются и на что тратят политические партии
       19 марта 2018 , 21:22
      От квартирных афер до присвоения целых месторождений: самые громкие расследования 2018
       30 июля 2018 , 18:07
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук