О Зеленском, войне на Донбассе и "Приватбанке": эксклюзивное интервью с Коломойским

О победе Владимира Зеленского на выборах, событиях на Востоке Украины и национализации "Приватбанка", – рассказал Игорь Коломойский в интервью программы "Наши деньги".

О победе Зеленского

– Победу Зеленского праздновал в доме своих родителей с родными и друзьями, которые также находятся в Израиле. Среди них – Миндич, Киперман и Боголюбов. Ведь президентские выборы пришлись на время еврейского праздника Песах, который они вместе отмечали.

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На вопрос журналистов о том, поздравлял ли его министр внутренних дел Арсен Аваков, Коломойский ответил, что тот ему не звонил. Однако отметил, что с главой МВД они постоянно общаются и считают, что победа Зеленского – это и их победа тоже.



Интервью с Игорем Коломойским

– У нас нет партнерства относительно выбора Зеленского. У нас есть фан-клуб Зеленского, то есть мы болеем за него. Мы вообще и за Юлию Тимошенко вместе болели. Мы болели против Порошенко. Если бы меня спросили, когда у него начался этот необратимый процесс, когда Порошенко перешел рубикон, то это тогда, когда история с сыном Авакова была.

Об отношениях с Порошенко

– Избирательная кампания уже закончилась. Матч закончился, счет на табло. Не надо нагнетать и производить взаимную ненависть. Однако мы с Порошенко не помиримся. Он меня прославил, хорошая реклама была.



Игорь Коломойский

– Сколько раз он меня вспоминал только на дебатах на "Олимпийском". Однако неделя после выборов прошла и больше ничего из уст обо мне не звучало.

О встрече Зеленского с бизнесменами

– На эту встречу некого собирать. Собирать всех вместе – это утопия. То есть, если ты хочешь с кем-то общаться, то общайся один на один. С мощным бизнесом не общаются как с колхозом. Это не колхозное собрание.

У каждого деньги любят тишину, и не каждый будет рассказывать свои секреты. Я и так все инвестирую в Украину. То что заработаю, то все инвестирую. Вопрос, а во что инвестировать? Если просто в государственные программы – нет.

К слову 2 мая Владимир Зеленский пригласил на встречу представителей крупного, малого и среднего бизнеса. Политик заявил, что встреча состоится в ближайшее время, но не указал точных даты и места.

О войне на Донбассе

– В контексте последних пяти лет, Майдан – это плохо, потому что в результате минус 13 миллионов населения, а также Крым и Донбасс. В этом виноват Янукович, Россия, а также Революция. В стране происходит внутренняя гражданская война, которая не распространилась на всю территорию Украины. Она имеет "горячую фазу" на Донбассе и "холодную фазу" на других территориях страны.

"Холодная фаза" – это ненависть друг к другу, которая проявляется через различные "горячие" события и убийства гражданских активистов, журналистов. С одной стороны у нас есть Бузина, а с другой Шеремет. Это все является проявлением общественного конфликта. Зачем тогда убивать журналистов, если в стране все мирно? Когда в государстве действительно все хорошо, то журналистов не убивают.

– На Донбассе – гражданский конфликт. Война – это более глобально, поэтому это именно конфликт, где воюют украинцы с украинцами. А Россия в этом противостоянии поддерживает одну часть украинцев. Если бы она не вмешивалась, то все бы давно закончилось и наш народ помирился бы уже давно. Россия с одной стороны спровоцировала и организовала этот конфликт, однако с другой у нас тоже не все было хорошо.

О планах относительно "Приватбанка"

– Я же говорил, мне все равно на него ("Приватбанк", – 24 канал), но дайте компенсацию. Первая задача суда – это сказать правильно, что меня ограбили или это все было чисто. Два миллиарда долларов компенсации – это собственные деньги, которые были положены в капитал. Если вам мало банков государственных и вы хотите еще "Приват", то оставьте его себе, но отдайте нам наш капитал, который мы внесли. Только ровно столько, сколько мы туда внесли.

Деньги должен отдать новый владелец – это Министерство финансов, то есть государство. Только на патриотические чувства не надо давить, анализируем юридическую ситуацию. Мне не надо говорить, что кто-то голодает или не хватает на армию, а я буду получать два миллиарда. Я не спешу – мне надо признать факт, что меня ограбили и на сколько. И желательно наказать тех, кто, как и зачем это сделал.

– Мы хотим, чтобы, во-первых, был справедливый вердикт. Во-вторых, чтобы были наказаны виновники, кто это сделал. А, в-третьих, отдайте нам эту обшарпанную, никому не нужную собственность, ибо банк он уже вообще ничего не стоит.

Как разворачиваются события по "Приватбанку"?



• Окружной админсуд Киева 18 апреля отменил решение о национализации "Приватбанка" по иску Коломойского. Суд решил, что процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства нарушает нормы законодательства.



• 19 апреля выяснилось, что суд также отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 года по определению перечня связанных с банком физических и юридических лиц.



• 20 апреля Печерский суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка" на сумму 9,2 миллиарда гривен, полученных с его национализации.



• 26 апреля стало известно, что Коломойский подал еще 5 исков. Его цель – отменить свою задолженность по кредитам Нацбанку.

В ответ на вопрос о том, почему эти решения суды приняли, когда выяснились результаты президентских рейтингов, Коломойский объяснил, что соответствующие судебные процессы продолжаются еще с 2017 года.

Журналисты также вспомнили письмо премьер-министру Владимиру Гройсману, в котором Коломойский и совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов просили о национализации учреждения и обещали содействовать ему. Государство же должно было покрыть долги банка перед НБУ по кредитам рефинансирования. На это он ответил:

Не так было. Если был бы договор, мы бы его выполняли. Мы подписали обращение к премьер-министру, что в сложившейся ситуации мы предлагаем правительству национализировать, потому что мы не в состоянии больше удерживать,

– заявил Коломойский.

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