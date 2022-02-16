Объединяемся по всему миру: украинцы запустили уникальный проект за границей

Украинцы 16 февраля отмечают День единения. В то же время, для их объединения по всему миру появился уникальный проект – "Украина там, где украинцы".

Об особенностях проекта в эфире 24 канала рассказали его создатели – диаспорянин Польши Николай Шпаковский и режиссер проекта и министр культуры Украины 2014 – 2019 годов Евгений Нищук. В то же время, инициативу украинцев поддерживают дипломатические учреждения.

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Цель проекта – тесная связь между украинцами

Соавтор проекта Николай Шпаковский отметил, что целью является объединить украинцев со всего мира, это первая основная позиция. В то же время, его создатели пытаются делать все возможное, чтобы изменить отношение иностранцев к украинцам к лучшему.

Стержнем проекта стал "Славень украинцев мира", родившийся благодаря творчеству Игоря Грохоцкого, победителя "Голоса страны" и композитора Влада Сотникового. Несколько строк как диаспорянина там и моих. Николай Шпаковский Соавтор проекта, диаспорянин Польши

Он рассказал, что проект успешно стартовал 5 декабря 2021 года в Варшаве, затем они провели большое мероприятие в Праге. Сейчас создатели проекта имеют большие планы и до конца весны расписан график – едут в Анталию, Лиссабон и Берлин в частности.

В то же время режиссер проекта Евгений Нищук сказал: "Новая современная песня певца Грохоцкого дает новый импульс надежды на то, что временно уехавшие неразрывны с Украиной".

Важно держать тесную связь с последними волнами эмиграции или отъезда украинцев. Держать эту неразрывность в эмоции того, что мы всегда их не просто ждем, а это их земля и независимо от того, куда их занесла судьба, они являются представителями Украины. Это очень важно. Евгений Нищук Режиссер проекта, министр культуры Украины 2014 – 2019 годов

Создатели проекта "Украина там, где украинцы" рассказали о его особенностях: смотрите видео

День единения в Украине: коротко