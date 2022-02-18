Объединяйтесь, – Галушкин обратился к украинцам, которые хотят вступить в формирования ТрО
Десятки лидеров готовы формировать добровольческие формирования территориальных общин. Они обращаются к главнокомандующему Сил теробороны ВСУ Юрию Галушкину.
Говорится о том, что согласно закону об основах нацсопротивления, командующий сил теробороны должен определить, где, в каком количестве и для выполнения каких задач нужно сформировать добровольческие формирования. Об этом Галушкин рассказал в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале.
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По его словам, в Украине нужно сформировать очень много добровольческих формирований. Однако для того, чтобы понять, сколько, где и для чего, надо провести кризисное планирование.
Когда начнут формировать добровольческие формирования
Его стоит организовать для того, чтобы понять, какие задачи должны выполнять Нацгвардия, силы ТрО и т. п и какие задачи будет трудно выполнить своими силами. Как только закончат кризисное планирование, то приступят к формированию добровольческих формирований.
Уважаемые наши украинцы, те люди, которые готовы стать добровольцами добровольческих формирований территориальных общин, пожалуйста, проводите сейчас подготовительную работу, объединяйтесь. Обязательно мы дойдем до того, чтобы это сделать,
– подчеркнул Галушкин.
Он отметил, что если дело дойдет до того, чтобы немедленно принимать решения, то это будет происходить в режиме онлайн. Однако иметь добровольческие формирования и управлять этим процессом, чтобы они выполняли задачи так, как нужно, это сложный момент.
Полное интервью с Юрием Галушкиным: смотрите видео
Галушкин отметил, что все украинцы, которые готовы защищать Украину, должны заключать соответствующий контракт. Только те люди, которые по каким-то причинам не могут этого сделать, должны быть основой добровольческих формирований.
Вступление в ТрО: что известно
- Закон о национальном сопротивлении вступил в силу в начале 2022 года.
- Согласно ему, в ряды теробороны будет происходить профессиональный и психологический отбор.
- Для того, чтобы узнать детали о вступлении в ТрО, можно обратиться на линию теробороны.
- Ветераны Ивано-Франковска решили создать добровольческое формирование.
- В ряде регионов Украины начались учения по территориальной обороне.
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