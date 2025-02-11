Объект газодобычи не работает, – ДТЭК о последствиях утренней атаки по Полтавщине

Россия утром 11 февраля в очередной раз осуществила ракетную атаку. Так, произошло попадание в объект газодобычи ДТЭК на Полтавщине.

Известно, что объект не работает. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение ДТЭК.

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Враг атаковал объект газодобычи ДТЭК

Утром 11 февраля во время утренней ракетной атаки произошло попадание в объект газодобычи ДТЭК в Полтавской области. Указывается, что объект не работает.

Объект не работает. Проводится оценка разрушений и повреждений,

– говорится в сообщении.