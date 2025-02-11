Відомо, що об'єкт не працює. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис ДТЕК.

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Ворог атакував об'єкт газовидобутку ДТЕК

Вранці 11 лютого під час ранкової ракетної атаки відбулося влучання в об'єкт газовидобутку ДТЕК в Полтавській області. Вказується, що об'єкт не працює.

Об'єкт не працює. Проводиться оцінка руйнувань і пошкоджень,

– ідеться в повідомленні.

Наадаємо, що вночі 11 лютого російські окупанти знову атакувала енергетику України. Цього разу під прицілом країни-агресорки були виробничі потужності Нафтогазу на Полтавщині.