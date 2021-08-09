Обещаю, до конца года, – Лукашенко о гражданстве украинцам в Беларуси

Александр Лукашенко пообещал украинцам в Беларуси выдать гражданство. Он заверил, что выдадут его до конца 2021 года.

Самопровозглашенный президент страны сделал соответствующее заявление 9 августа. Это случилось во время "Прямой линии".

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Лукашенко пообещал гражданство украинцам, проживающим в Беларуси

Он заверил, что до конца 2021 года гражданство должны получить все украинцы.

Только выработайте систему, чтобы они могли написать заявление. Я знаю этих людей. Обещаю, до конца года. Все должны до конца года получить гражданство,

– отметил Лукашенко.

Кстати, 5 августа Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому можно лишать гражданства "за участие в экстремистской деятельности".

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