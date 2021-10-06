Обещают ответить: в России отреагировали на решение НАТО выдворить дипломатов-шпионов

В НАТО одобрили сценарий, согласно которому выдворят 8 представителей России за враждебную деятельность. Это решение вызвало истерику в Москве.

Страна-агрессор обещает отреагировать на действия Североатлантического альянса. Об этом сообщил председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.

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Решение НАТО выслать восьмерых представителей России без ответа не останется,

– сказал он.

Стоит отметить, что, выслав российских дипломатов-шпионов, Альянс вдвое сократил миссию РФ. В результате количество человек при штаб-квартире уменьшится до 10.

Дипломатические скандалы России