Обещают ответить: в России отреагировали на решение НАТО выдворить дипломатов-шпионов

6 октября 2021 , 22:58
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Источник:

"РИА Новости"

В НАТО одобрили сценарий, согласно которому выдворят 8 представителей России за враждебную деятельность. Это решение вызвало истерику в Москве.

Страна-агрессор обещает отреагировать на действия Североатлантического альянса. Об этом сообщил председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.

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Решение НАТО выслать восьмерых представителей России без ответа не останется,
– сказал он.  

Стоит отметить, что, выслав российских дипломатов-шпионов, Альянс вдвое сократил миссию РФ. В результате количество человек при штаб-квартире уменьшится до 10.

Дипломатические скандалы России

  • В апреле между Чехией и Россией вспыхнул скандал из-за расследования дела о взрывах во Врбетице, к которым были причастны российские разведчики.
  • Чехия решила выслать 18 сотрудников российского посольства. Россия ответила на такое решение и в ответ выслала 20 чешских дипломатов.
  • После этого в чешском внешнеполитическом ведомстве заявили о принудительном выезде других российских дипломатов до конца мая 2021 года.
Автор: Олег Васьків