Нападет ли Путин на ЕС и НАТО: ISW проанализировал российские обещания, и стоит ли им доверять
- Аналитики ISW считают, что российские обещания не нападать на ЕС и НАТО не стоят доверия из-за частых нарушений международных соглашений.
- Россия уже нарушила Будапештский меморандум 1994 года, который гарантировал территориальную целостность Украины и защиту в случае агрессии.
Россия регулярно нарушает международные договоренности и систематически меняет внутреннее законодательство ради интересов Владимира Путина. Поэтому его обещания относительно ненападения на ЕС и НАТО ничего не стоят.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Смотрите также Обсуждаются детали: в НАТО рассказали о готовности направить миротворцев в Украину
Надежны ли обещания России?
Недавно заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о готовности Москвы юридически закрепить намерение не нападать на ЕС и НАТО в рамках будущей резолюции об окончании войны в Украине.
Но аналитики напомнили, что Россия уже брала на себя такие обязательства, в частности, по Будапештскому меморандуму 1994 года, который гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.
Российский диктатор Владимир Путин неоднократно показывал готовность игнорировать любые международные соглашения и менять внутреннее законодательство ради собственных политических интересов, как это было в 2020 году.
То, как Кремль нарушает международные договоренности и меняет собственную конституцию, демонстрирует ничтожность таких российских обещаний,
– говорится в отчете.
То есть любые заявленные Россией гарантии, которые не подкреплены реальными и эффективными механизмами сдерживания, не могут рассматриваться как достаточная основа для обеспечения долгосрочной безопасности Украины.
О чем недавно заявил Путин?
Владимир Путин заявил, что Россия не начнет новые войны, если Запад будет уважать интересы России и не будет расширять НАТО. Он также пригрозил "масштабным конфликтом" в случае блокады Калининградской области.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Пекин не отказывается от амбиций в отношении Тайваня. Если Китай прибегнет к военным действиям на острове, то этим он подтолкнет своего младшего партнера Россию к нападению на Европу.
Член Комитета по разведке Палаты представителей США, демократ Майк Куигли, отметил, что данные разведки давно свидетельствуют об амбициях Путина, которые выходят далеко за пределы Украины. В этом убеждены и страны Европы.