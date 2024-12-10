Обеспечат нам жизнь, – Зеленский сказал, что поможет уберечь украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что партнеры нашей страны имеют то, что обеспечит украинцам жизнь. Это должны осознать наши партнеры, средства на это можно взять из российских активов.

Говорится о дополнительных системах противовоздушной обороны, которые сделают войну для России лишенную смысла. О дальнейших событиях встречи с главой группы социалистов и демократов в Европарламенте Иратху Перес Гарсия 24 Каналу рассказала корреспондентка Анастасия Норицына.

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Что поможет уберечь украинцев

Зеленский подчеркнул, что есть одна стратегия, которая сохранит жизнь украинцев и сделает войну против нашей страны для Владимира Путина бессмысленной.

Если мы говорим не о стратегии, а о тактике, о том, что сейчас сохранит жизнь украинцев, это безусловно системы ПВО. Все понимают, что 10 – 12 дополнительных систем Patriot обеспечат нам жизнь,

– подчеркнул президент Украины.

По словам Зеленского, если у Украины будет полностью защищенное небо, россияне не будут иметь преимущества там. Одна система стоит 1,5 миллиарда долларов. Президент Украины отметил, что эти деньги партнеры могут взять из замороженных российских активов.

Это будет стоить 30 миллиардов, чтобы полностью закрыть наше небо,

– отметил он.

Относительно стратегических гарантий безопасности, лучшим вариантом будет НАТО. Однако, по словам Зеленского, здесь есть вопросы к некоторым странам и к Джо Байдену, который пока является действующим президентом США.

Никто нам еще не согласовал приглашение, не надо фантазировать. Однако очень хочется,

– добавил президент Украины.

К слову, Зеленский обсудит приглашение Украины в НАТО и гарантии безопасности до момента выступления на заседании новой Контактной группы. Оно состоится в декабре с несколькими европейскими партнерами.