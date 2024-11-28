Враг знает, что легко ему не будет, – военный сказал, как удается превосходить россиян

За последние месяцы разрыв между Украиной и Россией по количеству использованных артиллерийских боеприпасов сократился и составляет примерно 1 к 2 в пользу врага. Хотя еще в начале года он был около 1 к 7. К тому же украинские силы имеют важные преимущества над противником.

Важным фактором успеха на фронте является соответствующий ресурс и живой силе и качество подготовки бойцов. Об этом 24 Каналу рассказал начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко, отметив, какая ситуация с обеспечением боеприпасами и пополнением личного состава в его бригаде.

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Есть важный фактор

Борисенко отметил, что в начале полномасштабного вторжения в 2022 году соотношение использования боеприпасов к артиллерии со стороны украинских сил и со стороны противника составляло 1 к 10, а в некоторых местах даже 1 к 12. Однако это, по словам военного, не мешало нашей артиллерии работать достаточно эффективно.

На сейчас соотношение уже меньше. В нашей бригаде "Рубеж" которая относится к Национальной гвардии Украины, есть другие каналы получения боеприпасов. Однако хотелось, чтобы их было еще больше. В то же время мы чувствуем снарядный голод,

– подчеркнул он.

Однако украинские военнослужащие за более чем за 2,5 года активного применения артиллерии, уже давно привыкли брать больше качеством, чем количеством. Также вооружение натовского образца, в частности калибры, намного точнее и более дальнобойные, чем советские снаряды.

Поэтому в целом не вижу смысла на что-то жаловаться. Снаряды есть, артиллерия работает,

– подчеркнул он.

Кроме того, для достижения преимущества на поле боя нужно иметь соответствующий мобилизационный ресурс. Борисенко считает, что хоть со стороны противника он гораздо выше, но учитывая авторитарность управления в российской армии, у него есть очень много проблем с мобилизационным пополнением.

Нам хотелось бы иметь полные штаты в бригадах. Однако есть люди, которые максимально эффективно стараются отрабатывать на всех участках фронта. Также желательно было бы, чтобы увеличилось мобилизационное пополнение. Но жаловаться на то, что личного состава критически не хватает, мы также не можем,

– объяснил начальник разведки.

В бригаде "Рубеж", по его словам, личный состав мотивирован. Мы берем, как и в артиллерии, не количеством, а качеством. Качеством управления подразделениями, подготовки личного состава, ведения боевых действий.

Кроме того, важный фактор – мотивация у людей, и с этим в бригаде тоже все хорошо.

Именно поэтому в полосе ответственности батальонов бригады "Рубеж" враг успеха не имеет и несет тяжелые потери. Он знает, если против него стоит наш батальон, легко ему не будет,

– отметил Даниил Борисенко.

Напомним, что генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, первый заместитель министра обороны отметил, что разрыв в количестве артиллерийских выстрелов между Украиной и Россией постепенно уменьшается. Это происходит, по его словам, благодаря успешным ударам Сил обороны по складам с боеприпасами в России.

Также благодаря западным системам, которые являются более точными и более дальнобойными, украинские артиллеристы тратят меньше снарядов.