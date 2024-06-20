"Голову отрезать и настромить": СМИ получили перехват записи приказа российского командира

Журналисты смогли получить аудиозапись перехвата разговора российского командира. В ней четко слышно, как он отдает подчиненным приказ обезглавить военнослужащего Вооруженных Сил Украины.

Подобный цинизм и жестокость произошел 17 июня 2024 года. Отмечается, что это произошло возле Старомайорского Волновахского района Донецкой области.

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Удалось получить запись перехвата приказа российского командира

Представители одного из подразделений оккупационных российских войск отдали приказ подчиненным не захватывать в плен военнослужащих украинских Сил обороны и обезглавливать их.

На аудио слышно, как российский военный, используя нецензурную лексику, требует от подчиненных отрезать украинскому военному голову и насадить на кол для запугивания других украинских бойцов.

Автоматы американские, н***й. Все забрать, документы, деньги, н***й. Золото, бриллианты, зубы выковырять, голову отрезать и мне принести,

– заявил российский командир.

Что этому предшествовало: коротко