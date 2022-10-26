Почему Путину выгодно объявить военное положение в России: обозреватель раскрыл главный страх главы Кремля

После неудач на фронте Кремль может объявить военное положение на всей территории России. Ранее Путин подписал указ о введении такого режима на временно оккупированных украинских территориях.

В Кремле хотят еще сильнее "затянуть гайки" и сделать невозможным формирование оппозиционных настроев. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Эксперт отметил, что военное положение нужно России не для того, чтобы отмобилизовать население, а чтобы увеличить контроль над своими гражданами.

Когда вводили эфемерное "военное положение" на временно оккупированных украинских территориях, там репрессии уже были. Это был первый шаг к тому, чтобы это положение вводить на всей территории России, потому что Кремлю очень нужен полный контроль над населением.

– объяснил обозреватель.

По его словам, после начала "частичной мобилизации" из России сбегали больше мужчин, "чем успевали репрессивно затаскивать в военкоматы".

"Они примерно 150 – 160 тысяч россиян мобилизовали, хотя говорят, что более 200 тысяч. В то же время более 700 тысяч сбежали из страны. Вот это очень важные показатели. Они закрывают страну. То есть "железный занавес" будет серьезнее, потому что Путин в первую очередь опасается того, что его могут лишить власти", – добавил аналитик.

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Он убежден, что даже россияне понимают, что "все идет кардинально не по плану".

"Людей вводят в заблуждение. И когда Россия останется без Крыма – "плебсу" это не будет нравиться. Поэтому будет возникать вопрос, как контролировать будущую "хаотизацию" страны. Это может использовать кто-нибудь из путинских руководителей силовых структур", – резюмировал Коваленко.

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