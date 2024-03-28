Два возможных сценария: решится ли Россия на большую мобилизацию

В октябре 2022 года Кремль провел частичную мобилизацию. Она отнюдь не привела к патриотическому порыву россиян. Начался отток людей. Мужчины пытались бросить коктейли Молотова в военкоматы.

Если сейчас россияне решатся на открытую мобилизацию, это еще больше подогреет деморализацию. Однако, как рассказал 24 Каналу руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, есть два возможных сценария развития событий.

Смотрите также Уже сегодня были облавы: кого теперь россияне будут массово отлавливать на фронт

Решится ли Россия на открытую мобилизацию

По словам Мусиенко, российские власти вряд ли объявят большую мобилизацию. Вероятно, это опять-таки будет более прикрытая форма. Возрастет количество контрактников, а на самом деле мобилизованных. Россияне будут пытаться пополнить потери и доукомплектовывать их.

Учитывая это, возможны 2 сценария:

враг попытается собрать 100 тысяч до лета. Или будут доукомплектовывать подразделения, которые понесут потери в ходе интенсивных боев на Востоке. Если же не захотят пополнить потери, тогда российские войска на всех горячих направлениях замедлят наступательный темп, как следствие – остановятся, еще и под давлением Сил обороны. Или попытаются создать группировку, чтобы угрожать с других направлений. К примеру, Харьковской области;

противник будет пытаться собрать 200 тысяч на осень, примерно на октябрь. Также попытаются доукомплектовать потери и создать другую группировку. Оккупанты будут иметь больше времени, чтобы притянуть старое железо, что-то расконсервировать и уже дальше вести наступательные действия.

То, что объявляет Шойгу о каких-то дополнительных 2 армии, 14 дивизий, 6 бригад – это же было уже. В 2023 году они также доукомплектовывали. Это такие тенденции, чтобы постоянно создавать на весну, лето, осень. Просто пополняют потери, которые несут. Переформатировать, доукомплектовывать нынешние подразделения. Если же будут прибегать к попыткам создать новые ударные группировки, это будет заметным на других направлениях,

– констатировал Александр Мусиенко.

Мобилизация в России