Два возможных сценария: решится ли Россия на большую мобилизацию
В октябре 2022 года Кремль провел частичную мобилизацию. Она отнюдь не привела к патриотическому порыву россиян. Начался отток людей. Мужчины пытались бросить коктейли Молотова в военкоматы.
Если сейчас россияне решатся на открытую мобилизацию, это еще больше подогреет деморализацию. Однако, как рассказал 24 Каналу руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, есть два возможных сценария развития событий.
Смотрите также Уже сегодня были облавы: кого теперь россияне будут массово отлавливать на фронт
Решится ли Россия на открытую мобилизацию
По словам Мусиенко, российские власти вряд ли объявят большую мобилизацию. Вероятно, это опять-таки будет более прикрытая форма. Возрастет количество контрактников, а на самом деле мобилизованных. Россияне будут пытаться пополнить потери и доукомплектовывать их.
Учитывая это, возможны 2 сценария:
- враг попытается собрать 100 тысяч до лета. Или будут доукомплектовывать подразделения, которые понесут потери в ходе интенсивных боев на Востоке. Если же не захотят пополнить потери, тогда российские войска на всех горячих направлениях замедлят наступательный темп, как следствие – остановятся, еще и под давлением Сил обороны. Или попытаются создать группировку, чтобы угрожать с других направлений. К примеру, Харьковской области;
- противник будет пытаться собрать 200 тысяч на осень, примерно на октябрь. Также попытаются доукомплектовать потери и создать другую группировку. Оккупанты будут иметь больше времени, чтобы притянуть старое железо, что-то расконсервировать и уже дальше вести наступательные действия.
То, что объявляет Шойгу о каких-то дополнительных 2 армии, 14 дивизий, 6 бригад – это же было уже. В 2023 году они также доукомплектовывали. Это такие тенденции, чтобы постоянно создавать на весну, лето, осень. Просто пополняют потери, которые несут. Переформатировать, доукомплектовывать нынешние подразделения. Если же будут прибегать к попыткам создать новые ударные группировки, это будет заметным на других направлениях,
– констатировал Александр Мусиенко.
Мобилизация в России
- Оккупанты скрыто набирают арестованных из тюрем, поэтому они стали пустыми. Хотя зарплату тюремщикам повысили еще в прошлом году, им этого не хватило и они пошли на войну. Поскольку на фронте россиянам платят по 250 тысяч рублей, а это, в свою очередь, в 2 – 3 раза больше, чем зарплата заключенного.
- Как видим, в России не останавливаются мобилизационные мероприятия. В украинской разведке убеждены, что после так называемых "выборов" президента России оккупанты активизируют мобилизацию. Она может стать более открытой.
- В ОП сказали, что страна-агрессор проводит мобилизацию уже 2 года. В России звучат заявления об увеличении количества российской армии, чтобы посеять панику среди украинцев. Оккупанты постоянно набирают людей, потому что у них растущие дефициты, в частности рекрутинговых, мобилизационных ресурсов.