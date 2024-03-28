Якщо нині росіяни наважаться на відкриту мобілізацію, це ще більше підігріє деморалізацію. Проте, як розповів 24 Каналу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, є два можливих сценарії розвитку подій.
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Чи наважиться Росія на відкриту мобілізацію
За словами Мусієнка, російська влада навряд оголосить велику мобілізацію. Імовірно, це знову-таки буде більш прикрита форма. Зросте кількість контрактників, а насправді мобілізованих. Росіяни намагатимуться поповнити втрати та доукомплектовувати їх.
З огляду на це, можливі 2 сценарії:
- ворог спробує зібрати 100 тисяч до літа. Або будуть доукомплектовувати підрозділи, які зазнають втрат в ході інтенсивних боїв на Сході. Якщо ж не захочуть поповнити втрати, тоді російські війська на всіх гарячих напрямках сповільнять наступальний темп, як наслідок – зупиняться, ще й під тиском Сил оборони. Або спробують створити угруповання, щоб загрожувати з інших напрямків. Приміром, Харківщини;
- противник намагатиметься зібрати 200 тисяч на осінь, приблизно на жовтень. Також спробують доукомплектувати втрати та створити інше угруповання. Окупанти матимуть більше часу, щоб притягти старе залізо, щось розконсервувати й уже далі вести наступальні дії.
Те, що оголошує Шойгу про якісь додаткові 2 армії, 14 дивізій, 6 бригад – це ж було вже. У 2023 році вони також доукомплектовували. Це такі тенденції, щоб постійно створювати на весну, літо, осінь. Просто поповнюють втрати, яких зазнають. Переформатовувати, доукомплектовувати теперішні підрозділи. Якщо ж будуть вдаватися до спроб створити нові ударні угруповання, це буде помітним на інших напрямках,
– констатував Олександр Мусієнко.
Мобілізація у Росії
- Окупанти приховано набирають арештованих з тюрем, тому вони стали пустими. Хоч зарплату тюремникам підвищили ще торік, їм цього не вистачило й вони пішли на війну. Оскільки на фронті росіянам платять по 250 тисяч рублів, а це, своєю чергою, у 2 – 3 рази більше, ніж зарплата ув'язненого.
- Як бачимо, у Росії не зупиняються мобілізаційні заходи. В українській розвідці переконані, що після так званих "виборів" президента Росії окупанти активізують мобілізацію. Вона може стати відкритішою.
- В ОП сказали, що країна-агресорка проводить мобілізацію вже 2 роки. У Росії лунають заяви про збільшення кількості російської армії, щоб посіяти паніку серед українців. Окупанти постійно набирають людей, бо в них зростальні дефіцити, зокрема рекрутингових, мобілізаційних ресурсів.