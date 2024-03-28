Якщо нині росіяни наважаться на відкриту мобілізацію, це ще більше підігріє деморалізацію. Проте, як розповів 24 Каналу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, є два можливих сценарії розвитку подій.

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Чи наважиться Росія на відкриту мобілізацію

За словами Мусієнка, російська влада навряд оголосить велику мобілізацію. Імовірно, це знову-таки буде більш прикрита форма. Зросте кількість контрактників, а насправді мобілізованих. Росіяни намагатимуться поповнити втрати та доукомплектовувати їх.

З огляду на це, можливі 2 сценарії:

ворог спробує зібрати 100 тисяч до літа. Або будуть доукомплектовувати підрозділи, які зазнають втрат в ході інтенсивних боїв на Сході. Якщо ж не захочуть поповнити втрати, тоді російські війська на всіх гарячих напрямках сповільнять наступальний темп, як наслідок – зупиняться, ще й під тиском Сил оборони. Або спробують створити угруповання, щоб загрожувати з інших напрямків. Приміром, Харківщини;

противник намагатиметься зібрати 200 тисяч на осінь, приблизно на жовтень. Також спробують доукомплектувати втрати та створити інше угруповання. Окупанти матимуть більше часу, щоб притягти старе залізо, щось розконсервувати й уже далі вести наступальні дії.

Те, що оголошує Шойгу про якісь додаткові 2 армії, 14 дивізій, 6 бригад – це ж було вже. У 2023 році вони також доукомплектовували. Це такі тенденції, щоб постійно створювати на весну, літо, осінь. Просто поповнюють втрати, яких зазнають. Переформатовувати, доукомплектовувати теперішні підрозділи. Якщо ж будуть вдаватися до спроб створити нові ударні угруповання, це буде помітним на інших напрямках,

– констатував Олександр Мусієнко.

Мобілізація у Росії